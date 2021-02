Riot detalha mudanças em itens da atualização 11.4 do LoL, incluindo grande foco em itens de cura

Seguindo o domínio dos itens de cura nas primeiras atualizações da temporada 11 de League of Legends, alguns itens notáveis ​​estão sendo alterados para equilibrar um pouco melhor a capacidade de sobrevivência.

Mark “Scruffy” Yetter, diretor de design de jogabilidade do LoL, revelou as mudanças chegando aos itens em uma prévia da atualização 11.4 atualizado hoje. Os fortalecimentos e enfraquecimentos estão atingindo um leque de itens relativamente menor desta vez, com um grande foco em diminuir a cura massiva que muitos campeões têm desfrutado.

11.4 Preview with full changes.



Nearly final but a few things may still change. pic.twitter.com/RvelKoau9E — Mark Yetter (@MarkYetter) February 9, 2021

Regenerador de Pedra da Lua é o único item sendo enfraquecido nesta atualização, e por um bom motivo. Desde o início da 11ª temporada, o baixo custo do item associado à sua eficácia na cura de equipe levou ao desenvolvimento de estratégias com este item de suporte fora da rota inferior. Devido a isso, a Riot está diminuindo a cura básica de 70 a 100 para 50 a 100, agora aumentando com o nível de campeão. Notavelmente, o Cajado da Água em Fluxo, muitas vezes combinado com o Regenerador de Pedra da Lua devido à sua sinergia de cura, não está sendo enfraquecido.

Os fãs de Glacieterno estão procurando torná-lo um competidor viável entre os itens Míticos de PdH para magos. Seu tempo de lançamento está sendo reduzido em 0,1 segundos, mas o atraso do feitiço antes do atordoamento permanece inalterado. Gema Ardente está sendo adicionada à arvore de construção do Glacieterno, adicionando 50 pontos de vida extras que o item concede. Mais notavelmente, seu dano ativo está sendo aumentado de 100 com uma proporção de 30 por cento de PdH para 125 com uma proporção de 35 por cento de PdH. Ao lado de Angústia de Liandry e Tempestade de Luden, este item parece muito mais intrigante, mas ainda parece muito de nicho.

Ímpeto Cósmico, um novo item lendário que concede PdH, Aceleração de Habilidade e velocidade de movimento introduzido na pré-temporada, foi bastante subutilizado. Portanto, seu efeito está sendo completamente alterado, agora concedendo ao jogador um adicional de 20 de Aceleração de Habilidade e 10 a 30 de velocidade de movimento. Para compensar essas mudanças massivas, o PdH que ele concede está sendo reduzido de 30 para 20.

Atiradores que gostam de atacar com rapidez e eficácia serão capazes de retornar para seu fiel amigo Lâmina da Fúria de Guinsoo. Sua velocidade de ataque foi aumentada de 40 para 45 por cento.

Itens que infligem feridas dolorosas também estão sendo fortalecidos para compensar ainda mais a quantidade de cura no Lol, mesmo após os enfraquecimentos para o Regenerador de Pedra da Lua. As mudanças não são grandes, mas tornarão os itens mais atraentes como uma segunda ou terceira opção para os campeões que procuram retomar o controle do jogo sem sentir que não estão ganhando atributos suficientes.

Serrespada Quimiopunk, o novo item de suporte de DdA com Feridas Dolorosas, terá sua Vida aumentada de 150 para 250. Lembrete Mortal será mais atraente para campeões que fazem DdA com um aumento de 20 a 25 de DdA. Enquanto isso, Morellonomicon viu alguma flutuação dentro e fora do meta desde o início da temporada 11, mas está procurando fazer uma estadia mais proeminente com um aumento de 70 para 80 de PdH.

Esta prévia da atualização 11.4 reflete as alterações que estão em desenvolvimento e podem não ser finais quando chegarem aos servidores ativos. A atualização 11.4 do LoL está programada para ser lançada em 18 de fevereiro.

