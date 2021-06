Riot detalha extensas mudanças de Lillia definidas para lançamento com a atualização 11.14 do LoL

O meta da selva em League of Legends mudou um pouco desde o início da 11ª temporada, deixando muitos campeões em busca de qualquer chance de relevância em torno do Summoner’s Rift. Uma das adições mais recentes do LoL à selva, Lillia, mudou imensamente de seu poder no início da temporada, e agora ela está no caminho certo para obter a ajuda de que precisa para se recuperar.

Riot Maxw3ll, designer de jogos da Riot Games e designer de Lillia, revelou os detalhes sobre as mudanças que foram colocadas recentemente no APT. Essas mudanças visam manter a necessidade de Lillia por velocidade em todos os níveis, especialmente no jogo profissional, enquanto também garantem que escapar não é a única tática em seu arsenal. Maxw3ll também observou que essas mudanças atualmente no APT são as mesmas que provavelmente chegarão aos servidores ativos na atualização 11.14, que recentemente teve seus ajustes de campeões anunciados.

Here's a full changelist for the Lillia changes that got pushed to PBE a little while ago. There were a few tooltip bugs, but to my knowledge this is what we're planning on shipping. As always, subject to change, and if these changes don't land well, we'll be looking for followup pic.twitter.com/Sl5JoOEf5H — Riot Maxw3ll (@ExasperatedDan) June 28, 2021

Para suas estatísticas básicas, Lillia está recebendo pequenos fortalecimentos para sua regeneração de Armadura e Vida. Para acompanhar esta melhor chance de sustentação, ela também está recebendo uma nova passiva que concede cura enquanto luta contra monstros grandes, enquanto concede Poder de Habilidade adicional ao enfrentar campeões inimigos.

O Q de Lillia está sendo duramente atingido por enfraquecimentos na velocidade de movimento que concede, bem como seu custo de mana, tornando-o menos eficiente para usar repetidamente como a principal fonte de dano de Lillia nos níveis iniciais. Para compensar, ele causará um pouco mais de dano mágico e verdadeiro, além de dar a ela a velocidade de movimento adicional por um pouco mais de tempo.

O W de Lillia, que não tem acertado com tanta força quanto o pretendido, terá seu dano básico e multiplicadores de dano atenuados, embora a redução de 50 por cento do dano contra tropas ainda permaneça. Uma vez que Lillia tem sido um pouco confiável demais no boliche atingindo seus oponentes com muita frequência com seu E, seu tempo de recarga está sendo aumentado drasticamente. Mas agora terá 40% de lentidão no acerto de campeões inimigos, além de acertar um pouco mais forte com um pequeno aumento no dano.

Colocar os inimigos para dormir é o melhor truque de Lillia, embora às vezes possa ser poderoso demais, mas a Riot não está exatamente transferindo essa habilidade para o esquecimento. Embora a duração do sono tenha diminuído dramaticamente junto com as reduções na lentidão para inimigos atingidos, um aumento de dez por cento no multiplicador de dano PdH para campeões adormecidos pode ser tudo o que Lillia precisa para enviar seus inimigos de volta à fonte.

Essas alterações em Lillia estão atualmente no APT e, de acordo com Riot Maxw3ll, espera-se que cheguem como estão nos servidores ativos com a atualização 11.14, que deve ser lançado na quinta-feira, 8 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 28 de junho.