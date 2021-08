Riot confirma que o Campeonato Mundial de League of Legends de 2022 será realizado na América do Norte

A Riot Games confirmou que o Campeonato Mundial de League of Legends 2022 será realizado na América do Norte em quatro cidades. O comissário da LCS, Chris Greeley, confirmou que a região sediaria o Mundial 2022 em uma entrevista com o criador de conteúdo independente do LoL, Travis Gafford.

Tradicionalmente, a fase de grupos, quartas de final, semifinais e grandes finais do mundial são realizadas em quatro cidades individuais. A Riot ainda não anunciou quais cidades norte-americanas receberão partidas do Mundial 2022. A América do Norte não recebe um Campeonato Mundial de LoL desde 2016, com partidas em San Francisco, Chicago, Nova York e Los Angeles.

A Riot originalmente tinha planos de hospedar um evento nos Estados Unidos nesta temporada, e as finais do campeonato LCS neste fim de semana foram definidas para acontecer no Prudential Center em New Jersey. Os organizadores cancelaram o evento devido às complicações em torno da COVID-19, mas a Riot confirmou hoje que as finais do campeonato 2023 LCS acontecerão no Prudential Center.

O Campeonato Mundial de League of Legends deste ano foi definido para acontecer na América do Norte, mas o torneio foi transferido para a China no ano passado. O objetivo era dar aos fãs chineses uma experiência mundial mais genuína depois que o país sediou um torneio limitado sem fãs presentes em 2020.

Devido a complicações em torno da variante Delta de COVID-19, o torneio de 2021 foi transferido da China para a Europa no início desta semana. Não está claro se ou quando a China sediará outra edição do Campeonato Mundial de League of Legends.

A Riot Games não deu nenhuma atualização explícita sobre as especificações detalhadas do Mundial 2022, mas os fãs devem esperar mais informações sobre o torneio no próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 28 de agosto.