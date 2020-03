Riot confirma que novo álbum da Pentakill está em produção, com “umas 10” músicas originais

Se você é fã da banda virtual de metal de League of Legends, a Pentakill, é seu momento. A Riot Games confirmou que tem um álbum novo nos planos, com aproximadamente 10 novas músicas originais.

Christian “Praeco” Linke, diretor criativo da Riot, falou um pouco sobre a banda e seu retorno ontem, no subreddit do LoL, dizendo que a equipe de música precisa descobrir “o que explorar”, sendo as melodias marcantes o foco, como sempre. Mas ele também não tinha uma data definida para quando as novas músicas sairiam.

“Com certeza haverá novo álbum da Pentakill com músicas originais. Ao menos algumas, talvez umas 10”, disse Praeco. “Estamos ansiosos para voltar, mas acho que levaria pelo menos mais alguns meses.”

Praeco também falou sobre como o projeto precisa mostrar todo o trabalho investido na música, já que “o metaleiro é um caso à parte”. Algumas das melhores músicas da Riot foram as criações para a Pentakill, que abrangem vários subgêneros do metal.

A última vez que a Pentakill lançou algo novo foi em 2017, com o álbum Grasp of the Undying. É um dos grupos mais requisitados pelos fãs, mas a Riot tem optado por lançar músicas mais pop das últimas vezes, como True Damage, K/DA e DJ Sona.

Seria otimismo demais acreditar que as músicas novas da Pentakill viriam ainda neste ano, mas a confirmação de que elas pelo menos virão deve ser suficiente para acalmar os fãs. Por enquanto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de março.