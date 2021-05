Riot confirma que Coreia e China terão 4 vagas no Campeonato Mundial 2021 de League of Legends

Para incentivar os times a darem seu melhor no MSI 2021, a Riot apresentou um novo formato e nova premiação em 30 de março, incluindo uma vaga adicional no Campeonato Mundial 2021 de League of Legends.

Com a vitória da Royal Never Give Up por 3-2 sobre a DWG KIA na final do MSI, no último domingo, a Riot confirmou que a LPL agora tem uma quarta vaga no Mundial 2021. A LCK, que ficou em segundo no evento, também recebeu uma vaga adicional com um “desempenho histórico”.

As classificações atuais de poder da Riot na temporada — seguindo um sistema de pontos introduzido em 2017 — decidiram que a LCK também teria uma vaga adicional no Mundial 2021.

Antes do MSI, a LPL e a LCK estavam empatadas em primeiro lugar com 49 pontos cada uma. A liga da equipe vencedora recebeu quatro pontos, a segunda colocada recebe dois pontos e a terceira e quarta colocadas recebem um ponto cada uma.

MSI Temporada 9 Mundial Temporada 9 Mundial Temporada 10 MSI Temporada 11 Pontos totais LCS 2 0 0 1 3 LEC 4 12 12 1 29 LPL 1 20 28 4 53 LCK 1 8 40 2 51

Devido ao número de pontos da LCS e da LEC, a vaga adicional da LCK no Mundial 2021 já estava quase garantida, mesmo que a DWG KIA terminasse em terceiro, quarto ou até último lugar. A LCS só tinha dois pontos antes do evento, enquanto a LEC tinha 28.

O Mundial 2021 deve acontecer em Shenzhen, China, neste ano. A final, segundo a Riot, será realizada no Shenzhen Universiade Sports Centre, com capacidade para 60.334 pessoas, em 6 de novembro. A próxima etapa das ligas locais, que começa em junho, vai determinar os quatro times da LPL e da LCK que participarão do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 24 de maio.