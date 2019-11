Riot confirma que as alterações no PBE para Dilacerar, Golpe de Escudo e Agilidade nos Pés não foram intencionais

O designer Riot Beluga revelou recentemente no Reddit que as mudanças de runa no patch desta terça do PBE (Ambiente Público de Testes) foram o resultado de “version stomping” (atropelamento de versão) e não chegarão aos servidores principais do League of Legends.

Aqueles que testaram o patch mais recente do PBE ficaram surpresos ao descobrir que algumas runas foram revertidas para o que a Riot indicou serem versões antigas, de acordo com o Surrender at 20.

Dilacerar (P4)

A dica flutuante mudou: “Cause cinco por cento mais dano aos campeões com 0,1 a mais de vida máxima do que você, aumentando para 15 por cento com 1 a mais de vida máxima.”

Golpe de Escudo (R2)

Próximo dano de ataque básico após ganhar um novo escudo reduzido de cinco para 30 para quatro para 21.

Agilidade nos Pés (Árvore da Precisão)

Regras alteradas de [Cura sobre lacaios é 20% eficaz para campeões de ataque à distância.] Para [Cura é 100% eficaz quando usado em um lacaio (50% eficaz para ataque à distância) A cura é aumentada em zero por cento do seu modificador de dano crítico quando desencadeada por um golpe crítico.]

Um usuário do Reddit informou a comunidade da suposta escolha surpreendente da Riot de dar escala com o crítico à Agilidade nos Pés, algo que não acontece desde maio de 2018. As outras mudanças foram igualmente inesperadas, com o pouco utilizado Golpe de Escudo recebendo um enfraquecimento de dano e o Dilacerar repentinamente causando dano total a qualquer campeão com mais de um ponto de vida acima do seu, em vez de a 100% mais pontos de vida como nos servidores principais.

Isso deu à Riot Beluga a oportunidade de confirmar o erro. O impacto dessas mudanças foi testado pela Riot “há um ano”, de acordo com Beluga, e elas não estavam dentro do cronograma desse patch.

Essas mudanças provavelmente serão revertidas em breve. Mas se você é jogador do PBE procurando a experiência mais precisa do novo patch, talvez seja melhor tirar o dia de folga.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mitchell Kernot no Dot Esports no dia 29 de novembro.