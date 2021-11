Riot apresenta RiotX Arcane, evento de um mês que comemora o lançamento de nova série da Netflix

"Junto com os jogadores, queremos colocar os jogos no centro do entretenimento global.”

Há dois anos, a Riot Games anunciou que faria sua primeira série animada com a Netflix, chamada Arcane. Agora, chegou a hora de entrar no mundo de Piltover e Zaun de uma forma que os fãs nunca viram antes.

RiotX Arcane é um novo evento de um mês que celebra a série de forma híbrida, presencial e digital, evoluindo a cada novo lançamento de episódios. As festividades começam com um “super final de semana” que emenda dois dos maiores momentos do ano para a empresa: o Campeonato Mundial de League of Legends e a estreia oficial de Arcane.

“A cada novo passo que damos, do lançamento de novos jogos à expansão dos nossos esports, sempre continuamos dedicados a trazer aos jogadores o conteúdo mais empolgante e autêntico em relação à experiência de League of Legends”, disse o CEO da Riot, Nicolo Laurent. “Hoje, há mais pessoas que nunca aproveitando nossos jogos em todo o mundo, validando nossa confiança nas propriedades de League of Legends no começo dessa nova era com o lançamento de Arcane.”

Começando com a final do Mundial 2021, a cerimônia de abertura terá apresentações de Imagine Dragons, PVRIS, Bea Miller, JID e Denzel Curry, que levam os jogadores em uma jornada temática de Arcane por Piltover e Zaun, o cenário principal da série.

Depois da grande final entre a EDward Gaming e a DWG KIA, a estreia de RiotX Arcane será às 21:30 BRT, transmitida mundialmente no canal oficial da Riot na Twitch e por vários outros streamers que podem cotransmitir na Twitch. O evento de estreia global também terá um tapete vermelho inovador, para que veículos midiáticos e streamers representantes de mais de 30 países do mundo transmitam a festa.

Todos os títulos da Riot terão também várias novidades temáticas de Arcane: League of Legends, VALORANT, Wild Rift, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

“Para criar uma experiência em torno do lançamento de Arcane, começamos com nossos jogos, a origem de tudo”, explica a diretora de experiências da Riot, Sarah Schutz. “Esperamos ter organizado um evento que incentiva os jogadores a celebrarem Arcane de suas próprias formas, como uma comunidade global, criado em torno dos jogos que amam.”

Enquanto aproveita o espetáculo das mais várias formas no universo da Riot, lembre-se: “Quando você vai mudar o mundo, não peça autorização.” Arcane estreia na Netflix em 6 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 01 de novembro.