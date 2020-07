Riot anuncia produtos licenciados de Akali True Damage para 11 de julho

Acabou a brincadeira: haverá novos produtos licenciados temáticos de Akali True Damage em breve.

O grupo de hip-hop de League of Legends, a True Damage, vai lançar os primeiros produtos licenciados de uma de suas estrelas em 11 de julho. Os produtos inspirados em Akali ficarão disponíveis no site da True Damage ao meio-dia no horário de Brasília, segundo a página Riot Merch, oficial dos produtos licenciados no Facebook. De acordo com a publicação, o lançamento será mundial.

AKALI 001WORLDWIDE MERCHANDISE RELEASESATURDAY JULY 118:00 AM (PACIFIC STANDARD TIME)www.truedamage.com Posted by Riot Games Merch on Thursday, July 9, 2020

A Riot Games começou o suspense em 6 de julho, quando o site da True Damage foi atualizado e passou a mostrar uma única imagem, um ícone de fogo e o acesso restrito. O “lançamento mundial” não continha mais informações.

Essa deve ser a primeira de várias linhas de produtos licenciados a serem lançados nas próximas semanas. A True Damage é formada por Yasuo, Akali, Ekko, Qiyana e Senna, então os outros campeões podem ganhar suas linhas em breve.

True Damage, Pentakill e K/DA são as três bandas do universo de League of Legends. As três produziram suas próprias músicas e seu material. Mas os produtos são uma forma de divulgação, então parece que um desses grupos pode estar voltando em breve.

Os primeiros produtos licenciados da True Damage estão disponíveis na loja da Riot, mas nada foi atualizado em um ano. Os produtos eram de todos os membros da True Damage de alguma forma; Ekko, por exemplo, era a estampa da camiseta.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 09 de julho.