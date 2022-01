Riot analisa a pré-temporada do LoL, incluindo Rift e Alma Quimtec

A temporada de 2022 de League of Legends começou na semana passada e incluiu uma infinidade de mudanças no jogo, muitas das quais foram implementadas na pré-temporada, como os novos dragões elementais e recompensas de objetivos. Muitos desses novos recursos foram aceitos pelos jogadores, embora outros tenham se destacado como problemáticos e muito poderosos.

Em um novo post de Visões de Balanceamento, Riot Phroxzon, o novo líder de design de jogo, forneceu informações sobre como a Riot se sente sobre muitos desses novos recursos e detalhou que as muitas equipes do jogo estão abertas a mudá-los ainda mais em um futuro próximo. Embora esta pré-temporada tenha incluído menos recursos novos em comparação com as temporadas anteriores, muitos aspectos do jogo foram alterados em vários níveis, alguns um pouco demais para um equilíbrio saudável do jogo.

Phroxzon teve como objetivo garantir aos jogadores que a equipe de design está bem ciente das críticas em relação ao à Alma e Rift Quimtec, reconhecendo que tanto as zonas furtivas quanto os fortalecimentos associados à Alma são muito poderosos e muitas vezes não são divertidos de se jogar. “Se descobrirmos que os momentos altos ainda não se manifestam após essas duas mudanças, mas continuam a frustrar os jogadores, estamos muito abertos a mudanças de escopo maior, incluindo retrabalhos”, disse Phroxzon.

Um sentimento semelhante foi expresso sobre o poder das recompensas de objetivos, embora a equipe de design acredite que, com o tempo, o recurso será bem recebido pela comunidade. Eles acreditam que as recompensas de objetivos ainda não estão no nível de equilíbrio que permite que a equipe vencedora mantenha sua liderança, mas que manter e trabalhar no recurso abrirá melhores estratégias para ambos os lados do Rift.

Em relação a runas, itens e feitiços de invocador, as mudanças em todas essas três categorias deixaram a equipe de design atualmente satisfeita, mas procurando melhorar cada uma delas ainda mais. Phroxzon reconheceu a força de Ritmo Fatal, especialmente em campeões corpo a corpo, lembrando aos jogadores que enfraquecimentos estão a caminho. A equipe de design está feliz com o estado da nova runa de Inspiração, Primeiro Ataque, embora o Aprimoramento Glacial não tenha visto tanto uso quanto a equipe esperava, apontando sua esperança de que os encantadores usariam esta runa com mais frequência em vez de Aery. Mudanças no Teleporte e vários itens Míticos e Lendários também deram certo, embora a equipe de design fique de olho neles nas próximas semanas.

A temporada 2022 do LoL está em andamento, com jogadores aptos a participar da nova temporada ranqueada até o final do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 14 de janeiro.