Riot agita o meta da selva com grandes melhorias na cura passiva de Lillia, dano à monstros do E de Wukong, dano do Q de Karthus e mais na atualização 12.7 do LoL

Estão apimentando as coisas antes do MSI.

Com o Mid-Season Invitational 2022 chegando no próximo mês, a Riot Games está preparando uma infinidade de mudanças diferentes para a atualização 12.7 de League of Legends. A selva está vendo uma boa quantidade de movimento nesta atualização, com alguns nomes reconhecíveis recebendo alguns fortalecimentos significativos para seu kit.

Lillia, por exemplo, terá um grande aumento na cura de sua passiva, Ramo Onírico, com a taxa de cura passando de 12% de PdH para 20% de PdH. Seu W também está recebendo um aumento de dano mágico de 10 em todos os níveis. Isso deve ajudar sua sustentabilidade enquanto limpa a selva nos estágios iniciais do jogo e pode ajudar sua viabilidade no jogo profissional.

Full Patch 12.7 Preview! Some spicy buffs (Wukong?!?) and some tap downs to some strong items/runes pic.twitter.com/zC37kKHUxS — Tim (@TheTruexy) April 5, 2022

Wukong, por outro lado, está recebendo um punhado de fortalecimentos que podem aumentar sua viabilidade na selva. Seu Q estará com tempo de recarga reduzido em todos os níveis, e seu W será capaz de passar por cima de paredes agora. Seu E, Resplendor das Nuvens, causará um dano adicional de 30% à monstros, e sua taxa de PdH também está recebendo um aumento de 20%.

Como resultado, a limpeza do Rei Macaco deve ser drasticamente melhorada, e sua habilidade de emboscada será muito melhor, já que ele pode saltar instantaneamente sobre paredes enquanto estiver invisível. Enquanto isso, Karthus está recebendo um aumento de 10% no dano do Q em monstros, o que deve diminuir a quantidade de mana necessária para limpar os campos.

Outro fortalecimento significativo também foi visto na rota inferior com Kalista, que receberá aumentos de mana base, velocidade de movimento base e velocidade de ataque. Ela pode não ficar melhor que as atuais escolhas do meta de atirador como Aphelios, Jinx, Caitlyn e Zeri, mas ela pode aparecer um pouco mais se essas escolhas não estiverem disponíveis.

A atualização 12.7 do LoL está programada para chegar na quarta-feira, 13 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de abril.