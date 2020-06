Riot admite que “errou a mão” com transmissão da LCS da semana passada e anuncia mudanças para semana 2

A Riot Games pretende subir o nível da LCS na segunda semana do Summer Split 2020.

A LCS teve alguns problemas na semana passada quando a Riot lançou uma série de “atualizações” à transmissão. Foi uma mistura de tecnologia nova, novos segmentos e interface reformulada que deixou um gosto amargo nos fãs de League of Legends.

Christopher Greeley, o responsável pela LCS, reconheceu que “errou a mão” com a transmissão e compartilhou algumas atualizações do que podemos esperar na segunda semana da liga.

De acordo com um artigo recente no blog, a Riot está trabalhando em conjunto com sua equipe de engenheiros da LCS para “alinhar as coisas” e resolver os problemas técnicos, que vão desde erros no áudio até interferência na tela. A interface também foi mencionada, e a Riot decidiu priorizar elementos de design e dados incorretos.

Para facilitar o acesso dos fãs às informações, a barra superior foi reduzida e as estatísticas ficaram mais nítidas. Do lado técnico das coisas, a Riot também fez um ajuste com o objetivo de atualizar a interface “mais rápida e corretamente”.

Um dos maiores problemas da transmissão da semana passada, porém, foi a Friday Night League. A intenção da Riot era que o estilo visual e tom da FNL fossem distintos e tivessem identidade própria, mas isso acabou sendo chocante para algumas pessoas. Agora, a Riot pretende voltar atrás em muitos dos elementos visuais da transmissão da FNL para que ela pareça “mais coesa” com o resto do estúdio.

Os problemas com a mesa de analistas também foram mencionados. A Riot concorda que alguns dos segmentos “pareceram forçados” e está trabalhando em conjunto com os membros da equipe da transmissão para acertar “em cheio” no tom das próximas semanas.

A segunda semana da LCS começa na sexta-feira, 19 de junho, às 22h BRT, com o duelo entre Golden Guardians e CLG.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 18 de junho.