Riot adiciona habilidades antiescudo e anticura a Blitzcrank, Renekton, Katarina e Kled na atualização 9.14 do LoL

Prepare-se para mecânicas novas em League of Legends. A Riot Games adicionou novas propriedades antiescudo e anticura a um grupo seleto de campeões na atualização 9.14. Blitzcrank e Renekton poderão quebrar escudos inimigos, enquanto Katarina e Kled receberão mudanças a seus conjuntos de habilidades, que garantem maior redução de cura.

“Ter formas naturais de lidar com efeitos gerais e poderosos do jogo será saudável para ele a longo prazo”, disse a Riot nas notas de atualização. “E como parte da nossa abrangente estratégia de balanceamento em Summoner’s Rift, nós ainda queremos diversidade de escolhas e colocar Campeões ditos “seguros” em uma posição tão desfavorável quanto outros Campeões considerados “de risco”.”

Primeiramente, a ultimate de Blitzcrank agora destrói escudos de inimigos antes de causar dano e silenciar. É uma combinação potente porque, se Blitzcrank conseguir puxar um oponente com escudo, pode impedir que ele garanta a sobrevivência usando a ultimate, antes de seus aliados destruírem o escudo com dano.

O W de Renekton agora também quebra escudos inimigos, se ele estiver fortalecido com 50 de Fúria. A quebra de escudo também ocorre antes do dano e atordoamento, o que pode fazer com que um combo certo seja letal.

Enquanto isso, Katarina e Kled receberam grandes melhorias na redução de cura. A redução de cura da ultimate de Katarina aumentou, e o Q de Kled agora aplica redução de cura ao acertar. Além disso, enquanto o limite de redução de cura de todas as outras fontes no jogo é de 40%, o de Katarina e Kled será de 60%. Isso faz dos dois campeões muito úteis contra campeões com muito sustento.

“Acreditamos que, a longo prazo, essas mudanças farão com que a prioridade de escolhas para os profissionais seja mais abrangente, fazendo com que diminua os ciclos de enfraquecimentos em certos Campeões e nos dê um pouquinho mais de espaço para trabalhar com os outros”, explicou a Riot.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 16 de julho.