Riot abre nova votação para AVM de 2023 do LoL

Mais uma vez, a Riot Games vai permitir que os jogadores votem para decidir qual será o próximo campeão de League of Legends a receber uma atualização completa, de visual e mecânicas (AVM).

Fãs e jogadores de LoL poderão decidir qual dos campeões indicados recebe a próxima atualização. A enquete abre em 7 de janeiro e fecha em 19 de janeiro, garantindo 12 dias para os jogadores deixarem suas escolhas.

Os campeões que estão no páreo para a AVM neste ano são Shyvana, Skarner, Nocturne, Tryndamere e Kog’Maw. Os três primeiros nomes já são conhecidos para os que votaram na enquete anterior da AVM, mas os dois últimos, Tryndamere e Kog’Maw, são novos na lista.

No início de 2021, a Riot divulgou uma enquete pedindo que os fãs do LoL escolhessem qual campeão precisava de uma repaginada. Udyr saiu vitorioso na votação popular do ano passado e em breve essa aguardada atualização vai ao ar, como os desenvolvedores do LoL já declararam no /dev sobre a AVM do campeão. Mas, nessa enquete, Shyvana e Skarner ficaram quase empatados em segundo lugar, após o Andarilho Espiritual.

Imagem via Riot Games

Quinn sai da enquete junto com Udyr e os dois serão substituídos por Kog’Maw e Tryndamere. Mesmo que as Asas de Demacia ainda não tenham recebido uma AVM, a Riot pode ter determinado que atualizar outros campeões é mais urgente. Tanto Kog’Maw quanto Tryndamere foram lançados ao menos três anos antes de Quinn e Valor e, mesmo que tenham recebido ajustes desde então, o visual e a jogabilidade dos dois parecem mais desatualizados que os da Demaciana.

Com o passar dos anos, muitos outros campeões de League of Legends precisarão de atualizações. Muitos campeões mais velhos têm habilidades e designs que os destacam, mas ainda deixam a desejar em relação aos campeões mais recentes. Mas, mesmo que essas atualizações sejam necessárias, a Riot não parece querer aumentar o número de AVMs do LoL no futuro.

Os fãs do jogo já podem escolher o campeão cuja atualização devem ver no site oficial de League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 07 de janeiro.