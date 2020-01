Rick Fox fica chocado com classificação provisória que recebe no LoL

A temporada 2020 de League of Legends já começou, e agora é preciso passar novamente pelas 10 imprevisíveis partidas de colocação.

Nem todo mundo consegue a classificação que esperava ou queria. Foi esse o caso de Rick Fox, antigo campeão da NBA e dono da Echo Fox, cuja classificação provisória foi lá embaixo: Ferro IV.

Fox voltou ao Summoner’s Rift no final de semana e fez stream de suas partidas de colocação na Twitch. Ele perdeu a primeira partida com AMA 1/4/1 de Lucian e recebeu sua classificação provisória ao fim da partida. Fox ficou surpreso e descontente com o resultado.

Fox pode não ter esperado o resultado, mas não deveria estar tão surpreso, considerando que terminou a temporada 9 no Bronze.

Normalmente, as partidas de colocação deixam os jogadores abaixo da classificação que receberam ao fim da temporada anterior. Por exemplo, para quem terminou a temporada no Ouro, é provável que a classificação provisória fique no Prata. Pode ser que Fox não saiba disso, o que explica a confusão dele com a classificação que conseguiu.

O ano passado foi turbulento para Fox. Ele acusou Amit Raizada, seu parceiro de negócios, de racismo, e depois foi expulso da organização Echo Fox. Apesar de não ser mais o dono de seu próprio time de esports, ele ainda é reconhecido na comunidade de League of Legends. Fox continua fazendo streams regularmente e até apresentou a 2019 Tyler1 Championship Series.

Fox pode não gostar de sua baixa classificação, mas pelo menos isso aumenta as chances dos jogadores do Ferro de jogar uma partida com o campeão;

Artigo publicado originalmente em inglês por Milo Webb no Dot Esports no dia 12 de janeiro.