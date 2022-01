Revisão de cosméticos míticos no LoL, incluindo skins míticas sazonais e essência mítica

Com a quantidade de conteúdo disponível para compra em League of Legends aumentando constantemente, a Riot Games está renovando a forma como os cosméticos mais raros estão disponíveis para os jogadores.

Na transmissão ao vivo do dia de abertura da temporada de 2022, Riot Bellissimoh, diretor de jogos do LoL, revelou que a Riot está reavaliando a acessibilidade de skins Míticas, a camada de skins mais rara do jogo. Muitas dessas skins Míticas estão disponíveis apenas através de Gemas ou Pontos de Prestígio, ambos os quais estão planejados para serem removidos em favor de uma nova moeda: Essência Mítica.

Bellissimoh disse que os jogadores serão capazes de obter Essência Mítica da mesma forma que normalmente ganhariam Gemas e Pontos de Prestígio, como por meio de baús Hextec, compra direta e passes de eventos. Eles também estarão disponíveis por meio de novos marcos Mestre-Artesão e uma trilha única, oferecendo recompensas com base em quantos baús de Mestre-Artesão e cápsulas de evento um jogador abriu.

Quando a Essência Mítica for lançada, as antigas moedas premium deixarão de existir, com apenas Gemas restantes nos estoques dos jogadores sendo convertidas para a nova moeda. A loja de Pontos de Prestígio atual permanecerá aberta até que a Essência Mítica seja liberada, mas todos os pontos não gastos irão desaparecer. Depois que a loja de Essência Mítica entrar no ar, as skins Míticas serão removidas de todos os grupos de espólio, como Trocar em skin permanente, o que significa que a única maneira de obtê-las será por meio da compra direta na loja.

Uma nova loja de Essência Mítica estará disponível para os jogadores no lugar da loja atual de Gemas e Pontos de Prestígio. Os jogadores poderão gastar sua Essência Mítica em uma variedade de itens raros e cosméticos, incluindo skins Prestígio lançadas anteriormente. O conteúdo da loja será rotacionado regularmente, dando aos jogadores acesso a novos itens a cada mês. Ao contrário dos Pontos de Prestígio, a Essência Mítica nunca irá expirar, permitindo que os jogadores acessem a loja da Essência Mítica com sua Essência Mítica acumulada, independentemente de quando a ganharam.

As skins Prestígio de 2018 e 2019 também estarão em rodízio na loja, marcando a primeira vez que estiveram disponíveis desde então. Novas iterações dessas skins, apresentando-as em uma glória ainda mais brilhante, serão dadas aos jogadores que já possuem as versões originais dessas skins, não disponíveis para outros por qualquer outro meio. As futuras skins Prestígio também receberão mais atenção da Riot, incluindo novos efeitos sonoros, animações e muito mais.

Skins Míticas Sazonais também serão lançados ao longo do ano, trazendo outras linhas de skin além de Prestígio, Hextec e skins por tempo limitado para a camada Mítica. A Riot revelou a linha de skins Guerreiros das Cinzas como uma das temáticas que se juntaram ao esforço Mítico Sazonal, revelando uma nova skin para Pyke. Estas atuam como uma alternativa a outras skins Míticas disponíveis, devido aos jogadores sentirem que a temática Hextec muitas vezes erra o alvo.

Nenhuma data de lançamento para Essências Míticas e para a nova loja de Essência Mítica foi revelada. Os jogadores podem esperar por mais informações ao longo da temporada de 2022.

Atualização de 7 de janeiro às 14h09 : Este artigo foi atualizado após um novo blog de desenvolvedor postado após a transmissão ao vivo inicial da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 07 de janeiro.