Regeneração de mana enfraquecida em League of Legends: Wild Rift atualização 1.1

Com Wild Rift estendendo seu teste beta aberto para muitas regiões do mundo que não tinham serviço anteriormente, o jogo também recebeu a nova atualização 1.1.

Nesta atualização, o jogo recebeu os três campeões revelados no diário de desenvolvimento no início desta semana, incluindo Darius e Draven, que estarão disponíveis no evento Noxian Brotherhood. Wukong também estará disponível posteriormente na atualização.

Tanto Draven quanto Darius terão duas skins exclusivas disponíveis para cada campeão. Mais skins para outros campeões virão posteriormente na atualização também.

A atualização 1.1 introduziu algumas mudanças significativas na jogabilidade, como a padronização dos custos de habilidade ultimate e enfraquecimento na regeneração de mana para uma parte significativa dos campeões atualmente disponíveis.

Mudanças também foram feitas no custo de mana de muitas habilidades no início do jogo, pois a equipe de desenvolvimento percebeu que fornecer aos campeões muito mana no início estava causando algumas “decisões de início de jogo com consequências muito baixas”.

Um conjunto de campeões que receberam um fortalecimento na atualização 1.1 são tanques, já que os itens de tanque e antitanque receberam alterações.

Muito parecido com o que foi recentemente introduzido em League of Legends, Wild Rift substituiu Tepmo de Recarga por Aceleraçõ de Habilidade removendo o limite de redução de recarga que era anteriormente imposto no sistema antigo e permitindo que os jogadores personalizem suas construções para obter a redução de que precisam.

Como Wild Rift não inclui atualmente o sistema de Alas de Dragão, os Dragões receberam um fortalecimento em suas habilidades para aumentar o impacto do objetivo no jogo geral.

Além dessas mudanças, o jogo também recebeu algumas atualizações técnicas menores que devem melhorar a combinação, diminuir o ping e modificar alguns dos aspectos sociais de Wild Rift.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de dezembro.