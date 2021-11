Quem pode ser o líder dos Fogolumes em Arcane da Riot Games?

Se você está atualizado com o recente ato da mais nova série de animação da Riot Games, Arcane, então você reconhecerá um dos mais novos personagens a se juntar ao show. (Se você não assistiu ao segundo ato do programa, evite continuar lendo, a menos que não se importe com spoilers.)

No primeiro episódio do segundo ato, somos apresentados ao misterioso líder mascarado de um novo grupo rebelde chamado Fogolumes. Tanto ele quanto o grupo devem ter um papel importante no ato final da série. Os objetivos do grupo ainda não são exatamente conhecidos, embora pareça que estão lutando contra os esforços de um dos principais vilões do show, Silco.

Muitas pessoas já estão especulando quem poderia ser o novo personagem, mas de acordo com algumas pistas de suas aparições, alguns mestres da história do League of Legends já discerniram quem ele poderia ser.

Quem poderia ser o líder do Fogolume da história do LoL?

Screengrab via Riot Games / Netflix

Um campeão que poderia interpretar o líder Fogolume dos episódios anteriores é Ekko, O Rapaz que Estilhaçou o Tempo.

A criança de cabelos brancos foi vista pela primeira vez em Arcane, mencionada pelos personagens pelo carinhoso apelido de Chefinho. Ele foi a fonte secreta que deu ao grupo desajustado de Vi a dica sobre o laboratório oculto de Jayce em Piltover, ouviu a conversa entre Vander e Greyson, a Defensora, e eventualmente assistiu enquanto o monstro alimentado por Cintila de Silco matava sua figura paterna, Benzo.

Como resultado, faria sentido que a criança prodígio brilhante passasse a odiar Silco e visasse frustrar quaisquer planos que ele tivesse com o soro de Cintila, já que esse mesmo soro fez com que sua família improvisada se separasse da maneira mais brutal possível. Nos momentos iniciais após a sequência do título, o grupo de Fogolumes liderado pelo indivíduo mascarado quer queimar todos os caixotes de Cintila que entram na cidade.

Durante a mesma cena, o personagem mascarado pode ser visto usando um relógio de bolso para manter os cronômetros de quanto tempo suas armadilhas de cristal durariam na gangue de Silco. Ele se concentra muito no tempo como um fator durante a missão, e Ekko usa o tempo em todas as suas habilidades, você sabe, já que ele pode voltar no tempo com sua Ressonância Revo-Z.

Imagem via Riot Games

O personagem mascarado também usa um lenço vermelho familiar em volta do pescoço, que também pode ser visto em Ekko em sua arte inicial e design de personagem. Ele está armado com um bastão, assim como Ekko usa em seus ataques básicos no jogo.

A última grande dica que nos diz que o líder dos Fogolumes é Ekko está nas pranchas bacanas que ele e sua gangue usam para percorrer a cidade. O menino era um inventor desde muito jovem e uma das crianças mais inteligentes de Zaun. É muito provável que agora ele tenha crescido, construído as pranchas para seus amigos e agora criado um grupo guerrilheiro contra as forças do mal.

Provavelmente teremos uma grande revelação para o líder mascarado no terceiro ato de Arcane, que estréia no próximo fim de semana no sábado, 20 de novembro.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de novembro.