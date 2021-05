Quando termina o novo evento do LoL, PROJETO: Bastião?

Um novo evento começou e novas skins da linha PROJETO estão chegando a League of Legends. A Riot Games compartilhou as primeiras prévias do novo evento PROJETO, uma das linhas mais populares do jogo, no início de maio. Com o tempo, a Riot foi adicionando mais skins com o tema PROJETO e desenvolvendo a história por trás delas.

Com a última versão do evento, PROJETO: Bastião, estreiam sete novas skins, para Renekton, Sylas, Sejuani, Senna, Mordekaiser e Varus. Além de todos os itens cosméticos, o modo Blitz do Nexus está de volta durante o evento.

Mas não seria um evento sem um passe e missões do evento. Os fãs de LoL poderão conseguir bordas, ícones, emotes e várias outras recompensas através dessas missões. Elas só ficarão disponíveis enquanto o evento estiver ativo, então saber quando ele termina pode ser útil para se programar.

Quando termina o novo evento PROJETO do LoL?

O evento PROJETO: Bastião começou em 27 de maio e deve terminar em 28 de junho. No entanto, o evento em si e as missões entraram no LoL antes das skins reveladas.

Todo o conteúdo que ainda não tiver sido lançado chegará até a atualização 11.13 de League of Legends, marcada para 23 de junho. Como nos eventos anteriores, é possível adquirir um passe na loja do jogo por 1650 RP. O pacote do Passe PROJETO 2021 contém ainda quatro orbes PROJETO 2021 e 200 emblemas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de maio.