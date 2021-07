Quando termina o evento Sentinelas da Luz de League of Legends?

Quando um novo campeão é adicionado ao jogo, suas habilidades e funções no jogo ajudam a renovar as mecânicas e o meta. No lado narrativo de League of Legends, no entanto, pode ser uma oportunidade excelente de enriquecer a história de outros personagens.

O evento mais recente do LoL, Sentinelas da Luz, começou recentemente e sua história se encaixa com a de Viego. Ao longo do evento, os Sentinelas da Luz enfrentam a Ruína. Como em eventos anteriores, skins temáticas e um modo de jogo especial ficam disponíveis até o fim do evento.

Muitos jogadores vão se esforçar para concluir todas as missões do evento para aproveitá-lo da melhor forma. Você ainda vai poder resgatar suas recompensas por um curto período após o fim do evento, mas os desafios em si só poderão ser concluídos durante o evento.

Quando termina o evento Sentinelas da Luz?

O evento Sentinelas da Luz de League of Legends termina em 10 de agosto. O período de um mês é mais que suficiente para concluir todas as missões do evento, mas, caso tenha chegado tarde, você pode tentar fazer o máximo possível e ficar de olho para quando o próximo evento chegar.

A maior parte dos eventos do LoL segue os mesmos passos e funciona de forma parecida. A principal diferença costuma ser relacionada à atmosfera e à narrativa, que definem o tema dos itens cosméticos e a história do evento.

Se você quiser aproveitar o evento ao máximo, pode ser interessante investir no passe pago. Um dos diferenciais do passe deste evento é que ele permite que você declare sua aliança a um dos lados da luta. Você precisará escolher entre os Sentinelas da Luz e a Ruína e ajudar na luta. Comprar o passe do evento também desbloqueia mais missões, o que ajuda a conseguir mais recompensas ao longo do evento. Assim como as missões comuns, as missões adicionais desbloqueadas com o passe pago também precisam ser concluídas até o fim do evento, em 10 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de julho.