Quando termina a temporada ranqueada 10 do LoL?

O Mundial 2020 está se aproximando e a temporada competitiva está acabando, e isso significa que o fim da temporada ranqueada de League of Legends também está próximo.

Ainda há um longo caminho até que a Riot revele a pré-temporada 2021 e quaisquer alterações que o Summoner’s Rift vá receber na temporada 11, mas o tempo está passando.

O ano foi cheio de altos e baixos no LoL, com novos campeões sempre aparecendo na luta. O meta muda mais rápido e de formas mais imprevisíveis que nunca. Aphelios, em dezembro de 2019, Sett, em janeiro, Lillia, em julho, e Yone, em agosto, impactaram o jogo de forma significativa.

As alterações feitas ao funcionamento do LoL na pré-temporada 2020, porém, causaram as maiores mudanças ao jogo.

O Summoner’s Rift virou de cabeça para baixo quando a Riot mudou o funcionamento dos dragões. Em vez de conceder apenas bônus como aumento de Dano de Ataque, aumento de Poder de Habilidade e redução de tempo de recarga da ultimate, agora os dragões moldam o terreno do mapa. Cada dragão pode adicionar mais arbustos, queimar os arbustos, fazer surgir correntes de ar ou adicionar mais paredes.

Não se sabe exatamente o que a Riot vai inventar para a próxima temporada, mas pode haver algo espetacular a caminho. É cedo para ter uma data específica para o fim da temporada 10, mas, se a temporada anterior for algum indicativo, será preciso esperar até 18 de novembro de 2020.

Vamos atualizar o artigo quando a Riot divulgar uma data e um horário para o final da temporada. Por enquanto, há tempo para jogar mais algumas ranqueadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 17 de agosto.