Cada nova temporada de League of Legends é uma nova oportunidade para todos os jogadores se provarem nas ranqueadas do jogo. Entre as temporadas, sempre há uma breve pré-temporada, onde você pode relaxar um pouco e testar novas estratégias. Mas, quando começam as temporadas oficiais, começa o foco.

A temporada 11 do LoL começou em 8 de janeiro, com muitas alterações ao balanceamento. A adaptação à nova temporada e ao meta é outro desafio que todos que quiserem subir seus ranques enfrentam.

Durante as temporadas, a Riot Games realiza vários eventos e lança novos campeões. Com as atualizações adicionais de balanceamento, cada temporada do LoL é uma aventura diferente e será preciso se adaptar para dar conta da concorrência.

Quando uma temporada de League of Legends finalmente se encerra, você recebe recompensas com base em sua classificação final. De bordas a ícones, você vai poder mostrar o que andou fazendo na temporada.

Quando termina a temporada 11 de League of Legends?

A temporada 11 do LoL terminará em novembro de 2021. A Riot ainda não divulgou uma data específica, mas as datas finais de temporadas anteriores abrem espaço para palpites. Todas as temporadas anteriores de League of Legends, exceto a primeira, terminaram na segunda semana de novembro. Isso significa que a temporada 11 deve ser encerrada entre 8 e 12 de novembro.

À medida que o fim da temporada se aproxima, a Riot deve divulgar mais detalhes sobre a data específica e as recompensas. Quando a temporada termina, a pré-temporada começa automaticamente. Você ainda carrega sua classificação final na pré-temporada, já que ela só é redefinida no início da temporada em si.

Você ainda pode jogar ranqueadas e subir durante a pré-temporada, mas as suas recompensas serão relacionadas à sua classificação no fim da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de maio.