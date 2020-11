Quando Ruined King, da Riot Forge, será lançado?

Bom, fãs de League of Legends, chegou a hora. Preparem-se para explorar as profundezas sombrias e perigosas das Águas de Sentina e das Ilhas das Sombras no novo título da Riot Forge, Ruined King. Uma prévia do jogo foi mostrada no fim de 2019, mas mais informações só foram reveladas na final do Mundial 2020.

O aguardado RPG em turnos ainda não tem data específica de lançamento. Mas o objetivo da Riot é que seja no início de 2021.

Riot Forge é um novo selo que trabalha com outros estúdios para criar jogos baseados no universo do LoL. Ruined King foi criado e desenvolvido pela Airship Syndicate e será o título de estreia da Forge.

Esse jogo foi anunciado como RPG “imersivo” de um jogador com mecânicas de turnos. Será um dos primeiros jogos para os novos e velhos fãs descobrirem o vasto mundo de Runeterra de formas nunca antes vistas.

A narrativa do LoL costuma receber elogios por sua profundidade e atenção aos detalhes, então expandir a história do universo com novos títulos deve ajudar a explorar essas histórias maravilhosas que os desenvolvedores e escritores da Riot vêm criando.

O artigo será atualizado quando for anunciada uma data de lançamento oficial para Ruined King.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 31 de outubro.