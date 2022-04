Quando os desafios chegarão ao League of Legends?

Completar objetivos faz parte da experiência principal de League of Legends há algum tempo. Eventos no LoL geralmente trazem missões, que são um conjunto de metas durante as partidas que rendem recompensas específicas quando concluídas. Esse sistema deixa algumas lacunas a serem preenchidas, no entanto, uma vez que esses objetivos só vêm e vão durante os eventos.

Sempre que um novo conjunto de missões fica disponível como parte de um evento, a maioria dos jogadores tenta completar o maior número possível para desbloquear todas as recompensas disponíveis. Eles são uma maneira decente de fazer os jogadores se envolverem mais com o jogo, e o LoL está programado para receber uma nova onda de desafios permanentes.

A Riot Games pretende adicionar 300 desafios individuais ao LoL, que serão lançados em 11 de maio com a atualização 12.9. Ao contrário das missões de tempo limitado, no entanto, elas provavelmente estarão disponíveis permanentemente. Haverá desafios fáceis e difíceis, como as missões que ficam disponíveis nos eventos. A Riot não deu uma estimativa aproximada de quanto tempo pode levar para completar todos os desafios, e não se sabe se esses desafios podem ser concluídos em partidas ranqueadas.

Embora uma maioria decente da base de jogadores goste de completar desafios, alguns jogadores acreditam que o sistema pode reduzir a qualidade de suas partidas ranqueadas. Essas situações geralmente ocorrem quando os jogadores decidem completar suas missões difíceis nos modos ranqueados, forçando-os a jogar de uma maneira que normalmente não fariam. Em média, isso não acontece muito nos níveis mais altos, mas se você estiver em torno do Ouro ou abaixo, você pode querer tomar cuidado com os companheiros de equipe que jogam com isso em mente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de abril.