Quando o Bolão do Mundial 2020 começa?

O Bolão está de volta para o Campeonato Mundial de League of Legends de 2020, e desta vez, está maior e melhor do que nunca.

Assim como nos anos anteriores, quando o Bolão de cada fase do campeonato estiver aberto, você poderá arrastar e soltar suas escolhas na ordem em que acha que os grupos individuais se classificarão.

Em seguida, você acumulará pontos para cada grupo que prever corretamente e ganhará recompensas por participar. Quanto mais pontos você ganhar, melhores serão as recompensas. Baús Hextec, chaves, fragmentos de campeões aleatórios e essência azul e laranja estão à sua disposição.

Se você tiver sorte o suficiente para prever todas as fases do evento corretamente do início ao fim, você ganhará todas as cinco skins ultimates (DJ Sona, Udyr Guardião Espiritual, Pulsefire Ezreal, Lux Elementalista e Miss Fortune Vingadora Exocósmica).

As escolhas para o Bolão do Mundial 2020 começam em 30 de setembro às 20h e se encerram para a fase de grupos em 3 de outubro às 03h.

Assim que os grupos terminarem, independentemente de quantos times você selecionou corretamente, você terá a chance de prever as quartas de final. Para as quartas de final, as escolhas começam em 11 de outubro às 20h e se encerram em 15 de outubro à 03h.

O mesmo vale para as semifinais, com abertura no dia 18 de outubro às 20h e encerramento no dia 24 de outubro à 03h. Para as finais, a abertura será em 25 de outubro às 20h e finalmente serão encerradas em 31 de outubro à 03h.

Para participar do Bolão, acesse a página do Bolão e faça login com sua conta Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 24 de setembro.