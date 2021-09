Quando é a estreia de Arcane, nova animação de League of Legends da Riot Games?

A espera está quase no fim, fãs de League of Legends. Após um anúncio recente, a Riot Games e a Netflix finalmente revelaram que a tão aguardada série de animação Arcane será lançada ainda este ano. Mas quando vai estrear esse show de grande sucesso?

De acordo com a Riot, a série fará sua estreia logo após as finais do Campeonato Mundial de 2021 no sábado, 6 de novembro às 22h. Três episódios estarão disponíveis para assistir desde o início, e o show terá três atos estruturados em três episódios cada.

O segundo ato começará uma semana depois no sábado, 13 de novembro, enquanto o terceiro e último ato estará disponível para assistir no sábado, 20 de novembro. Não se sabe quanto tempo cada episódio terá, mas as coisas já estão esquentando com a empolgação da base de fãs do LoL.

Arcane mergulhará na história de vários campeões populares na história do jogo, mas principalmente nas regiões de Piltover e Zaun. Caitlyn, Jayce e Viktor farão aparições, mas a narrativa geral se concentrará na turbulenta relação entre Vi e Jinx. Os fãs verão sua história florescer a partir de seus dias de juventude, construindo um conto entrelaçado com muito sangue, suor e lágrimas.

Se você precisa atualizar seu conhecimento de LoL, a Riot tem uma tonelada de contos e histórias sobre a Defensora de Piltover, o Gatilho Desenfreado e os lugares que elas chamam de lar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de setembro.