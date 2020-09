Quando começa o evento do Mundial 2020 do LoL?

No ponto alto da competição e com um grande evento dentro do jogo, outubro será o melhor mês para os jogadores de League of Legends.

O maior evento do ano de League of Legends começa em menos de uma semana. Com o adiamento do International de Dota 2 e da Fortnite World Cup para 2021, talvez o Mundial deste ano não atraia apenas os jogadores de LoL, mas também aqueles que sentem falta de seus jogos favoritos.

Enquanto os melhores jogadores do mundo se enfrentam em busca da glória, os fãs de LoL poderão aproveitar o evento do Mundial 2020 dentro do jogo.

Como em eventos anteriores, novas missões e recompensas ficarão disponíveis dentro do LoL. As recompensas poderão ser desbloqueadas com Emblemas de Evento, que podem ser obtidos em missões ou adquiridos na loja. Ícones temáticos, itens exclusivos, cromas e emotes compõem, mais uma vez, a maior parte dos prêmios, mas os colecionadores estão de olho na próxima skin Prestígio.

Se for o seu primeiro evento de League of Legends e você não souber o que fazer, abra a aba de Espólios dentro do cliente para trocar seus emblemas por recompensas. A maior parte das missões básicas é gratuita, mas você pode desbloquear mais delas com o passe pago do evento.

Custando 1650 RP, o passe do Mundial 2020 será a melhor forma de aproveitar ao máximo o evento, especialmente se você tiver mais tempo para se dedicar às missões.

Quando começa o evento do Mundial 2020?

Imagem via Riot Games

O Campeonato Mundial 2020 começa em 25 de setembro com a fase de entrada, que decide quais times participarão do evento principal. Mas as missões dentro do jogo só vão ao ar em 1º de outubro, às 17h BRT, com a atualização 10.20. Tendo em mente que a fase de grupos começa em 3 de outubro, o evento ainda terá dois dias de missões ininterruptas antes da retomada da competição.

A duração do evento está prevista para mais de um mês, e 9 de novembro é a data de término até agora, segundo a Riot. Você ainda vai poder gastar seus Emblemas até 24 de novembro, no entanto, o que garante tempo suficiente para decidir onde gastá-los.

Além do passe de evento regular, o Passe do Mundial estará disponível por 2650 RP. A versão mais cara do passe virá com a skin Sett Dragão de Obsidiana.

O passe normal e o pacote especial estarão disponíveis para compra até o último dia do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de setembro.