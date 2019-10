Quando começa a segunda prévia de Legends of Runeterra?

Só se fala no novo jogo de cartas da Riot Games, Legends of Runeterra, desde que saiu sua primeira prévia, logo depois do anúncio na comemoração de 10 anos de League of Legends. Mas, como era muito difícil conseguir acesso ao jogo em sua primeira fase de testes, os fãs estão ansiosos para saber quando será a próxima fase e se conseguirão acesso dessa vez.

Os desenvolvedores já tinham confirmado que haveria um segundo período de testes em novembro, e agora sabemos que vai começar no dia 14 de novembro.

Esta primeira prévia foi bem simples em termos de funcionalidades, mas foi usada para que um pequeno número de jogadores testasse a jogabilidade básica e elementos essenciais de LoR, para que a Riot pudesse ter uma ideia do que precisa ser consertado. Em um AMA no Reddit com os desenvolvedores, o time disse que cada vez que uma nova prévia for ao ar haverá conteúdo novo para testar.

Especificamente, eles disseram que o segundo período de testes vai incluir o novo modo Expedições, além de atualizações e correções gerais no conteúdo da primeira prévia.

Também foi confirmado que todo jogador que teve acesso ao primeiro período de testes terá acesso ao segundo sem necessidade de um novo código. Todo progresso que tenha sido feito, porém, será reiniciado para manter o jogo em iguais condições com os novos usuários.

Se você tiver comprado moedas, elas serão devolvidas à sua conta para que você possa usá-las novamente no segundo período de testes.

Mais detalhes da próxima prévia de LoR serão divulgados nas próximas semanas, enquanto a Riot se prepara para o período beta do início de 2020.

Artigo publicado originalmente por Cale Michael em inglês no Dot Esports no dia 20 de outubro.