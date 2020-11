Quando a Riot Forge vai lançar Ruined King para PS5 e Xbox Series X?

O novo RPG de League of Legends acompanhará as histórias de vários campeões das Ilhas das Sombras e de Águas de Sentina em Runeterra — e o lançamento está mais próximo do que você imagina.

Ruined King: Uma História de League of Legends foi mostrado originalmente em dezembro de 2019 e já está sendo produzido há um tempo. O jogo, desenvolvido pela Riot Forge, marca da Riot Games, terá campeões como Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke e explorará mais da narrativa do universo do LoL.

Pela primeira vez na história do LoL, o mundo de Runeterra ficará disponível para jogadores dos pricipais consoles.

Ruined King será lançado para consoles e PC no início de 2021, mas ainda não foi anunciada uma data específica. Ruined King também ficará disponível nas lojas do Nintendo Switch, da Epic Games e da Steam. Mas os que forem comprar seus PS5 e Xbox Series X precisarão esperar um pouco mais para ter o jogo em mãos.

Se você tiver o PS4 ou Xbox One, poderá atualizar a versão para o novo console gratuitamente quando o jogo for lançado para PS5 e Xbox Series X. Mas o jogo será lançado na nova geração de consoles “pouco depois” do lançamento oficial em outras plataformas, segundo a Riot.

A Riot Forge se juntou à Airship Syndicate, a empresa por trás de Darksiders Genesis, para desenvolver Ruined King. Mas o RPG de um jogador busca satisfazer o fã casual de LoL e, ao mesmo tempo, alcançar um público maior com a nova experiência.

O artigo será adicionado quando houver uma data oficial de lançamento para Ruined King para PS5 e Xbox Series X.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 31 de outubro.