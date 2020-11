Qual é a diferença entre Aceleração de Habilidade e Redução do Tempo de Recarga em League of Legends?

Aceleração de Habilidade é mais flexível e pode criar opções mais interessantes de itemização que a Redução do Tempo de Recarga.

A Riot resolveu dizer adeus à Redução do Tempo de Recarga (RTR) na pré-temporada 2021 do LoL e apresentar a Aceleração de Habilidade, nova versão do atributo.

RTR é um atributo que reduz o tempo de recarga das habilidades do seu campeão, ou o tempo que a habilidade precisa para ser usada novamente depois de sua ativação. Isso é determinado por uma porcentagem e concedido por itens como Eco de Luden, bônus como o do monstro azul e runas como Transcendência.

O limite da RTR é de 40% e só pode aumentar um pouco além disso, para 45%, com a runa Perspicácia Cósmica. Quanto mais RTR você tiver, mais valiosa ela é. Com 10% de RTR, você conjura suas habilidades 11% mais vezes; com 40% de RTR, já são 66% mais vezes.

Aceleração de Habilidade é mais “flexível”, segundo a Riot, e pode criar “escolhas de itemização mais claras” enquanto ainda permite que você use suas habilidades com mais frequência. Aceleração de Habilidade tem um “modelo de escalamento de poder linear para mais conjurações de habilidades”. Dez de Aceleração de Habilidade equivalem a 10% mais conjurações, 20 de Aceleração de Habilidade equivalem a 20% mais conjurações e assim por diante. Isso faz com que cada ponto de Aceleração de Habilidade que você adquirir tenha o mesmo impacto, não um impacto exponencial.

A RTR se acumulava exponencialmente, o que fazia dela tão forte que a Riot precisou criar o limite de 40% para não ficar tão poderosa. Com o novo modelo linear da Aceleração de Habilidade, no entanto, o jogo não precisa mais dessa restrição. Isso adiciona algumas opções de itemização que sacrificam outros tipos de poder para fortalecer as conjurações. Em outras palavras, a Aceleração de Habilidade é ilimitada.

“Queremos que vocês possam alcançar a mesma frequência de conjuração de feitiços, mas o modo de conseguir isso será mais linear”, disse a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 09 de novembro.