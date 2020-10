Quais são os requisitos mínimos do sistema para jogar League of Legends: Wild Rift em dispositivos móveis?

O beta aberto de League of Legends: Wild Rift finalmente está no ar em alguns países do mundo. O jogo está disponível para usuários de Android e iOS em sete países: Coreia do Sul, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia e Tailândia.

O jogo será disponibilizado para outras regiões em dezembro. Isso inclui a Oceania, Europa e grande parte da Ásia. No Brasil, assim como no restante das Américas e na Índia, a Riot anunciou que o MOBA só será lançado no primeiro semestre de 2021.

Se você estiver em uma das regiões do beta aberto e não souber se seu dispositivo aguenta o jogo, não se preocupe: os requisitos mínimos são bem básicos.

Quais são os requisitos mínimos do sistema para jogar Wild Rift em um dispositivo Android?

Sistema Operacional: Android 4.4 ou superior

Memória: 1,5 GB RAM

Processador: 1,5 GHz quad-core (32-bit ou 64-bit)

Placa de Vídeo: PowerVR GT7600

Quais são os requisitos mínimos do sistema para jogar Wild Rift em um dispositivo Apple?

Sistema Operacional: iOS 9 ou superior

Memória: 2GB RAM

Processador: 1,8 GHz dual-core (Apple A9)

Placa de Vídeo: PowerVR GT7600

São requisitos bem baixos e o jogo deve rodar na maior parte dos dispositivos de vários países do mundo. A Riot optou por não transportar a versão de PC para o mobile, mas refazer o jogo do zero de forma que pudesse ser otimizado para uma grande variedade de dispositivos móveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 29 de outubro.