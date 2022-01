Quais são os horários de início da temporada ranqueada de League of Legends de 2022?

Bem-vindos ao ano ano, fãs de League of Legends. É hora de tirar a poeira do teclado, limpar sua mesa e se preparar para mais 12 meses de sangue, suor e lágrimas durante a temporada ranqueada de 2022, que começará na sexta-feira, 7 de janeiro.

No entanto, nem todas as regiões iniciarão sua temporada ranqueada ao mesmo tempo. Como resultado, a Riot Games está ajudando os jogadores a obter uma vantagem em sua subida até o topo dos ranques, revelando os horários de início para jogadores de todo o mundo.

Aqui estão todos os horários de início de cada região do LoL no próximo fim de semana.

Região e cidades importantes Horário local Horário PST OC1 (Austrália/Sydney) 7 de janeiro, 04:00:01 AEDT 6 de janeiro, 09:00:01 PST JP1 (Ásia/Tóquio) 7 de janeiro, 04:00:01 JST 6 de janeiro, 11:00:01 PST KR (Ásia/Seul) 7 de janeiro, 04:00:01 KST 6 de janeiro, 11:00:01 PST CN (Ásia/Xangai)* 7 de janeiro, 09:00:01 CST* 6 de janeiro, 17:00:01 CST* PH (Ásia/Manila) 7 de janeiro, 04:00:01 PST 6 de janeiro, 12:00:01 PST SG (Ásia/Singapura) 7 de janeiro, 04:00:01 +08 6 de janeiro, 12:00:01 PST TW (Ásia/Taipei) 7 de janeiro, 04:00:01 CST 6 de janeiro, 12:00:01 PST TH (Ásia/Bangkok) 7 de janeiro, 04:00:01 +07 6 de janeiro, 13:00:01 PST VN (Ásia/Cidade de Ho Chi Minh) 7 de janeiro, 04:00:01 +07 6 de janeiro, 13:00:01 PST RU (Europa/Moscou) 7 de janeiro, 04:00:01 MSK 7 de janeiro, 17:00:01 PST TR1 (Europa/Istambul) 7 de janeiro, 04:00:01 +03 7 de janeiro, 17:00:01 PST EUN1 (Europa/Varsóvia) 7 de janeiro, 04:00:01 CET 7 de janeiro, 19:00:01 PST EUW1 (Europa/Londres) 7 de janeiro, 04:00:01 GMT 7 de janeiro, 20:00:01 PST BR1 (América/São Paulo) 7 de janeiro, 04:00:01 -03 (BRT) 6 de janeiro, 23:00:01 PST LA2 (América/Buenos Aires) 7 de janeiro, 04:00:01 -03 (BRT) 6 de janeiro, 23:00:01 PST LA1 (América/Cidade do México) 7 de janeiro, 04:00:01 CST 7 de janeiro, 02:00:01 PST NA1 (América/Los Angeles) 7 de janeiro, 04:00:01 PST 7 de janeiro, 04:00:01 PST

Para a atualização 12.1, a Riot disse que todas as contas ranqueadas receberão uma redefinição parcial da classificação de cinco tiers durante as partidas de colocação iniciais. Por exemplo, um jogador classificado como Ouro I antes do início da temporada será definido como Prata II quando tudo começar.

Haverá também recompensas exclusivas para a primeira etapa do jogo ranqueado, incluindo um ícone de invocador de Vex especial, emotes de Vex, uma campeã Vex permanente e uma cápsula de Eternos da série um. Nesta atualização, os jogadores terão um vislumbre das próximas atualizações visuais para a identidade ranqueada com as novas insígnias ranqueadas.

Imagem via Riot Games

Essas novas insígnias causaram algumas mudanças em vários aspectos da interface do usuário do lobby do jogo para melhor clareza visual. As bordas da tela de carregamento foram atualizadas para corresponder e cada brasão pode ser visto no perfil de cada jogador, página de classificação, lobby do jogo e lista de amigos.

Se você pretende atingir o Desafiante em 2022, ou se estiver satisfeito em obter o ouro, esteja pronto quando a nova temporada chegar ao Summoner’s Rift em 7 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de janeiro.