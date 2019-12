Prodígio da T1 faz jogada insana de Irelia em ranqueada

Lee “Closer” Ju-hyeon, de 16 anos, trainee da rota do meio da lendária equipe de League of Legends T1, deu uma de Faker e fez uma jogada de mestre com Irelia em uma situação quase impossível.

Depois de uma péssima fase de rotas, com apenas uma eliminação e sete mortes, Closer se viu cara a cara com uma Qiyana absurdamente forte. Em questão de segundos, ele ficou com menos de 100 de vida e quase foi deletado do mapa. Poderia ter sucumbido à morte, mas, em uma jogada à la Faker da terceira temporada, ele virou o jogo.

Ele desviou e despistou Qiyana, e a atordoou. Ela correu atrás dele, reduzindo ainda mais sua vida. Mas Closer usou o Flash, evitando a morte por pouco, antes de igualar a luta. Ele continuou a perseguição, recuperando vida com as tropas e eliminando a campeã inimiga.

Terminou em segundos, mas, surpreendentemente, Closer se deu melhor.

Depois disso, para melhorar, ele desviou da ultimate da Senna inimiga e saiu a salvo da luta épica que tinha acabado de acontecer.

Agora, Closer está destinado a sentar no banco da T1 na temporada 2020 da LCK. Mas, apesar de ser ofuscado por Lee “Faker” Sang-hyeok, ele parece promissor para o futuro da liga sul-coreana.

Quem sabe? Em dois anos, pode ser a vez de Closer competir no Mundial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 03 de dezembro.