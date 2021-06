Prévia da 11.14 com enfraquecimentos em Akali, Karma, Nocturne e Xin Zhao e fortalecimentos em Darius, Graves, Illaoi e Seraphine no LoL

Parece que a Riot Games está fazendo algumas mudanças em alguns grandes nomes no meta competitivo atual de League of Legends, com ajustes sendo feitos para alguns campeões que tomaram seus lugares no topo das listas de prioridade de muitos times.

O designer de jogos da Riot, Jeevun Sidhu, descreveu que campeões como Akali, Karma, Nocturne e Xin Zhao serão enfraquecidos na próxima atualização, assim como Malzahar, Shaco e Ziggs. Por outro lado, alguns grandes lutadores receberão fortalecimentos, incluindo Darius, Garen e Illaoi. Taric e Seraphine também receberão alguns fortalecimentos, além de algumas mudanças para caçadores como Graves, Rek’Sai e Ivern, de acordo com a prévia da atualização 11.14.

O Dr. Mundo está recebendo alguns ajustes em sua flexibilidade para o topo e a selva, enquanto a flexibilidade de Tahm Kench para o suporte e topo será calibrada. Ambos os campeões receberam retrabalhos de kit e podem precisar de alguns ajustes para garantir que estejam equilibrados em qualquer função que escolherem. Irelia e Lillia também estão recebendo alguns ajustes, mas mais em termos de como elas se encaixam nas composições do jogo profissional.

11.14 Patch Preview is here!



Responding to some champions that were hit too hard by systemic changes, as well as a few shift regarding newly updated champions. pic.twitter.com/fqxVL6JNHb — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) June 28, 2021

Akali, Karma, Xin Zhao e Nocturne tiveram um grande impacto no meta profissional, especialmente na Europa e América do Norte, com cada campeão tendo visto aumento na frequência de escolha e banimento em todo o mundo. Akali, por exemplo, está sendo enfraquecida depois de se tornar uma das escolhas mais fortes na rota meio, ocupando o topo com 153 banimentos nas quatro regiões principais, mas também ostentando uma taxa de vitórias de 69 por cento em 71 jogos disputados, de acordo com Games of Legends.

Do outro lado de Summoner’s Rift, os jogadores precisarão esperar por números específicos antes de reagir completamente aos fortalecimentos que vêm na atualização 11.14. A Riot teve que ser cuidadosa com o quão forte esses campeões específicos se tornam, mas fortalecimentos eram esperados para certos campeões lutadores depois que Quebrapassos recebeu mudanças extensas com sua remoção de avanço. Não está claro como a Riot irá equilibrar esses personagens agora que eles precisam itemizar de forma diferente.

Além disso, Sidhu mencionou que a equipe de desenvolvimento observou os números da mais nova campeã do LoL, Gwen, e como ela está se saindo. Para quem pensa que a Costureira Encantada precisa de um enfraquecimento, você ficará desapontado ao descobrir que “seus números na fila solo são bastante razoáveis ​​em termos de taxa de vitória e taxa de banimento”. Na verdade, ela está atuando apenas nas regiões competitivas do oeste, enquanto as regiões do leste ainda não acham que ela é OP.

A atualização 11.14 está definida para chegar aos servidores ativos na quinta-feira, 8 de julho.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 28 de junho.