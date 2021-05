Possíveis mudanças da atualização 11.11 do LoL incluem Senna com Manopla do Raio de Gelo e itens de tanque do topo

Uma das Sentinelas da Luz está nos holofotes do LoL há tempo demais — particularmente como Suporte. Enquanto isso, na rota do topo, os tanques têm dificuldades de passar do primeiro item. Então, a Riot decidiu intervir para amenizar esses problemas.

Jeevun Sidhu, Designer-chefe de jogo na equipe de Summoner’s Rift do LoL, anunciou no Twitter que sua equipe estava trabalhando para enfraquecer a dominância de Senna como Suporte na atualização 11.11, especialmente junto com o item Manopla do Raio de Gelo. Eles estão estudando outras opções de itens para Senna, para garantir que ela tenha bons itens Míticos, como os de Letalidade e Poder de Habilidade.

Com o sustento da runa Aperto dos Mortos-Vivos, novas itemizações de Senna com a Manopla do Raio de Gelo estão à altura das populares itemizações com Mata-Cráquens. Nessa itemização com Manopla do Raio de Gelo, Senna ganha a redução de velocidade que a campeã tinha ao usar a runa Aprimoramento Glacial, além de ser anormalmente resistente para uma atiradora. O custo é perder parte do poder de ataque que Mata-Cráquens oferece.

Sidhu também revelou que os desenvolvedores estão buscando formas de diversificar as composições do topo na mesma atualização. No momento, ao completar seu item Mítico, a maior parte dos tanques do topo é obrigada a fazer Armadura de Espinhos para ter mais chances contra seus oponentes e se preparar para a cura a que tantos campeões têm acesso. Sidhu acrescenta que a equipe está de olho na Carapaça do Vigia, no Coração Congelado e na Armadura de Warmog como segundas opções, fortalecendo os itens para que sejam mais atrativos aos jogadores da rota do topo.

Essas mudanças ainda estão em desenvolvimento e podem não chegar logo ao PBE e aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 12 de maio.