Pentanet.GG eliminada do MSI 2021 na fase Hexágono

Pentanet.GG da Oceania foi eliminada da disputa da fase Hexágono no League of Legends Mid-Season Invitational 2021 após sua derrota para a MAD Lions hoje.

Mesmo assim, a Pentanet conseguiu fazer o que nenhum outro time da Oceanic League conseguiu fazer antes: avançar além da primeira fase de um torneio internacional. Com sua vitória histórica sobre a Unicorns of Love no desempate da fase de grupos da semana passada, a Pentanet se tornou o primeiro time da região a avançar além da fase inicial de um evento internacional.

A Oceania foi reconhecida como uma região oficial desde 2013 e, após oito temporadas consecutivas, a liga oficial da região, a OPL, foi dissolvida antes da temporada de 2021. Mas vários participantes e organizações resilientes mantiveram a chama da Oceania acesa, apesar de uma queda substancial nos investimentos.

O Pentanet perdeu sete jogos consecutivos para abrir sua participação na fase Hexágono, com a segunda fase do torneio terminando amanhã, a possibilidade de o time terminar esta etapa do evento com um recorde de 0-10 sem vitórias está em alta. Com confrontos contra a Cloud9, PSG Talon e a DWG KIA para fechar o palco do Hexágono, a Pentanet enfrentará uma batalha difícil no final de sua participação e garantir uma vitória certamente não será fácil.

Depois da MSI, a Pentanet está programada para retornar ao palco doméstico da Oceanic no mês que vem, onde terá a chance de se classificar para o Campeonato Mundial ainda este ano.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 17 de maio.