Os melhores suportes da Atualização 10.3 de League of Legends

O papel de suporte em League of Legends geralmente é um trabalho ingrato. Um bom suporte pode passar despercebido durante o jogo, mas se jogar mal, todos vão botar a culpa em você.

Os tipos de suportes no League podem ser divididos em três categorias: Fortalecedores, Iniciadores e Cutucadores. Embora haja alguns campeões que se encontram em várias categorias, é um triângulo dourado bastante seguro.

Suportes Fortalecedores, como Soraka ou Nami, concentram-se em manter viva a rota inferior durante a fase de rotas com curas e escudos. Os suportes Fortalecedores geralmente se dão bem contra os suportes Cutucadores, porque eles podem sustentar as cutucadas, mas têm dificuldade contra os Iniciadores devido à falta de mobilidade e à falta de resistência.

Os suportes do Iniciadores, como Alistar ou Leona, buscam partir pra cima da rota inimiga durante a fase de rotas com controle de grupo e alto dano no início do jogo. Eles podem vencer os Fortalecedores durante a fase de rotas por causa da falta de cutucadas, mas não conseguem lidar com os suportes Cutucadores de maneira eficaz, pois eles diminuem sua vida antes que você possa pensar em iniciar uma luta.

Suportes Cutucadores, como Zyra ou Brand, conseguem irritar os jogadores inimigos o máximo possível com habilidades de longo alcance, forçando-os a gastar suas poções ou curas. Se um inimigo fica ganancioso, eles também tem uma quantidade razoável de dano em seus kits para eliminá-los do Summoner’s Rift. Por causa disso, eles podem lidar com suportes Iniciadores, mas geralmente os Fortalecedores podem aguentar as cutucadas até sua mana acabar, tornando-os não muito eficazes.

Com isso em mente, vamos falar dos cinco principais suportes da Atualização 10.3 de League.

Leona

Prós

Ótima iniciadora

Uma tanque de nascença

Muito controle de grupo em seu kit

Contras

Corpo a corpo

Depende do acompanhamento dos colegas de equipe

Nenhuma habilidade para fugir depois de ter iniciado

Leona é a epítome de um campeão que gasta tudo de uma vez. Uma vez que você for pra cima, não pode desistir. Você é levado para a briga com seu E, lâmina zênite, e se iniciar mau, você pagará o preço. Mas a presença dela é aterrorizante e o controle de grupo dá a você a oportunidade de manter os inimigos a uma distância segura do carregador. Leona é o tipo de suporte que pode jogar na rota de forma agressiva e defensiva. Sua mera presença na rota pode forçar os inimigos a jogar com mais segurança.

Runas

Pós-choque é a runa principal para suportes tanques, especialmente aqueles que não têm como sair da luta. Depois de começar, você precisa ir até o final. A quantidade de controle de grupo que você tem deve manter um alvo atordoado e permitir que sua equipe o destrua. Fonte da Vida concederá mais vida a seus aliados, especialmente o atirador durante a fase de rotas, enquanto Osso Revestido combinado com Crescimento Excessivo tornará mais difícil que seus inimigos te matem no começo da luta. A árvore secundária é Inspiração, que ajuda você a ter um um pouco de sustento com biscoitos e menos tempo de recarga de suas habilidades e feitiços de invocador.

Prioridade de Habilidade

A prioridade de habilidade de Leona é a seguinte: R> W> E> Q. Seu W é uma das habilidades básicas mais poderosas que um tanque poderia querer. Ele concede redução de dano, armadura, resistência mágica e também tem um dano decente na fase de rotas. Maximizar o E em segundo lugar permitirá que você tenha sua ferramenta de iniciar com menor tempo de recarga. Você maximiza o Q por último, já que não reduz o tempo de recarga com os níveis. Apenas aumenta o dano, que não faz falta.

Plano de jogo

Tente entender o seu confronto. Se estiver na defensiva, tente ficar entre o atirador e o time inimigo para permitir que ele farme com segurança. Se estiver agressivo, tente encontrar maneiras de pegá-los desprevenidos e iniciar uma luta com eles quando fizerem os últimos golpes. Você deve chegar ao nível seis o mais rápido possível e procurar maneiras de ajudar seu caçador a emboscar a sua ou outras rotas, garantir uma emboscada na rota inferior pode render um Dragão. Nas lutas em equipe, seja o iniciador, se necessário, ou proteja seus carregadores, ficando para trás e impedindo os inimigos que tentarem chegar até eles.

Nautilus

Prós

Ótimo iniciador

Forte controle de grupo em área (lentidão / atordoamento)

Possui ferramentas para desengajar com seu Q

Contras

Custos de mana altos

Corpo a corpo

Agarramentos, puxões e enganchamentos permitem o controle de área na rota. Combine isso com o sustento e controle de grupo do Nautilus e você terá um suporte que pode enfrentar quase qualquer coisa. O Nautilus apresenta grande pressão na rota e, ao mesmo tempo, é decentemente fácil de jogar. Se você deseja proteger seu atirador e iniciar você mesmo, o Nautilus é uma ótima opção.

Runas

Determinação é o núcleo do para suportes tanques. Pós-choque é a melhor runa essencial e permite absorver mais danos nos primeiros segundos após uma iniciação. Golpe de Escudo permite que você tenha um pouco mais de pressão durante a fase de rotas junto com Osso Revestido, enquanto Revitalizar procura ajudá-lo a sobreviver por mais tempo, se você estiver com a vida baixa. Inspiração oferece mais sustentação na rota e aumenta seu limite de mana, pois seus custos de mana são bastante altos. O aumento do tempo de recarga também permitirá que você inicie com mais frequência.

Prioridade de Habilidade

A prioridade de habilidade do Nautilus é a seguinte: R> Q> W> E. O tempo de recarga reduzido no seu gancho permitirá que você inicie ou escape de uma luta com mais frequência. O aumento do W o tornará mais tanque. E deve maximizar o E por último, pois o aumento do dano não é realmente necessário para um suporte. Se você jogar de Nautilus no meio, o E maximizado seria uma prioridade para permitir que você limpe as ondas de tropas. Na rota inferior, seu papel é proteger seu atirador e forçar lutas. Portanto, o dano adicional no E não é tão valioso quanto o tempo de recarga reduzido no seu gancho ou o aumento da vida do W.

Plano de jogo

Procure maneiras de iniciar com os inimigos quando eles quiserem dar o último golpe em tropas de canhão. Eles estarão focados em conseguir e podem não estar preparados para sua iniciação. Tente usar o Golpe de Escudo para causar dano adicional no início da luta. Não guarde para a sobrevivência.

Nas lutas em equipe, procure maneiras de pegar o carregador desprevenido. Coordene com seus colegas de equipe e prenda-os com seu Q> ataque automático> ultimate. A maioria dos campeões com menos vida não sobreviverá a esse combo de controle de grupo se for executado corretamente. Embora seja agressivo e procure oportunidades de pegar oponentes, seu papel principal é que, se os seus carregadores estiverem tendo problemas com os inimigos, tente ficar atrás e proteger eles.

Morgana

Prós

Ataque à distância

Escudo Negro, que nega controle de grupo

Tempo de recarga baixos, alta duração de enraizamento

Contras

Altos custos de mana

Pouca vida

Você gosta de ver seus inimigos furiosos por causa de um enraizamento de três segundos com um tempo de recarga insanamente curto enquanto inevitavelmente morrem de velhice? Então Morgana é para você. Com uma carta de saída livre da prisão em seu Escudo Negro e grande capacidade de zoneamento com suas ligações e controle de grupo, Morgana é irritante de se enfrentar e super recompensadora de jogar. Tenha cuidado, no entanto, para não atrapalhar o farm de seu atirador com seu W.

Runas

Feitiçaria é essencial em Morgana. A árvore concede a ela maior potencial de cutucada, a mana adicional que ela exige e redução do tempo de recarga adicional, que é sempre bem-vindo para um campeão cujo trabalho é usar Q sem parar no inimigo. A árvore secundária da Inspiração concederá o cronômetro, que é incrivelmente eficiente em termos de ouro e pode ser transformado em um Zhonya mais tarde. O aumento da redução do tempo de recarga permitirá que você use o Q mais frequentemente, que é o seu trabalho principal como Morgana.

Prioridade de Habilidade

A prioridade de habilidade da Morgana é a seguinte: R> Q> E> W. Q é feijão com arroz. A duração de enraizamento é irritante e difícil para os inimigos lidarem, a menos que tenham tenacidade nas runas ou botas. O E em segundo lugar permitirá que você se proteja ou a seus aliados do controle de grupo inimigo. O aumento de escudo concederá uma rede de segurança contra campeões que tenham algum dano mágico em seu kit. O W maximizado vem por último, pois você não precisa de dano adicional como suporte. Você pode mantê-lo no primeiro lugar e usá-lo para cutucar inimigos com Invocar Aery ou Chamuscar e obter ouro grátis no seu item de suporte.

Plano de jogo

Morgana é perfeita para enfrentar suportes Iniciadores, como Nautilus, Leona, Thresh e Pyke, que são bem populares no momento. Seu escudo permite que você se vire a mesa da iniciação desses campeões e reduza as suas vidas lentamente ou acerte um enraizamento e deixe seus companheiros de equipe matá-los.

Durante a fase de rotas, não desperdice seu E para absorver dano mágico. Mantenha-o apenas para o controle de grupo. Tente usar o seu Q para permitir que o seu atirador possa causar algum dano gratuito nos jogadores inimigos.

Nas lutas de equipe, seu objetivo é pegar as pessoas desprevenidas com um Q e, possivelmente, acompanhar o R>Zhonya, se for necessário mais tempo para que sua equipe os mate. Tente usar o Escudo Negro em carregadores para protegê-los do controle de grupo e dar espaço suficiente para eles causarem danos.

Thresh

Prós

Kit bem completo

Lanterna, que atua como uma ferramenta de iniciação ou fuga para colegas de equipe

Pode negar avanços com uma corrente bem colocada

Contras

Corpo a corpo

Sem habilidades para fuga

Thresh sempre será um dos melhores suportes de League. Ele nunca está realmente fora do meta, já que sua corrente na Sentença pode mudar o rumo de um jogo imediatamente. Seu dano inicial com Esfolar torna quase impossível fazer trocas contra ele, enquanto ele pode resgatar seus aliados com uma lanterna oportuna. Ele pode ter um enorme impacto no mapa, uma vez que comprar Botas da Mobilidade.

Runas

O Thresh é um dos melhores usuários do Pós-choque. Seu kit tem uma sinergia perfeita. Depois que ele acerta o gancho, ele pode esfolar instantaneamente e manter o alvo lento o suficiente para o Pós-choque ativar e causar dano de explosão adicional na troca. Fonte da Vida concederá ajuda adicional ao seu parceiro de rota, enquanto Osso Revestido e Crescimento Excessivo concederão a você tanque adicional em lutas em equipe.

Inspiração é extremamente valiosa, pois possui um cronômetro gratuito, que permite realizar jogadas arriscadas no meio do jogo. Os biscoitos lhe darão mais sustentação na fase de rotas para sobreviver como um suporte corpo a corpo.

Prioridade de Habilidade

A prioridade de habilidade do Thresh é: R> Q> E> W. A recarga reduzida no Q permitirá que você atinja alvos com mais frequência ou mantenha um tanque afastado por um período mais longo. O E deve ser maximizado antes do W pelo dano adicional e mais oportunidades de negar avanços ou aproximar os alvos dos danos de seus companheiros de equipe.

Plano de jogo

Thresh é um suporte corpo a corpo que se destaca em neutralizar alvos e trazer seu caçador da névoa de guerra para uma emboscada surpresa ou salvar seu carregador de um inimigo com uma lanterna oportuna. Seu objetivo é iniciar na maior parte do tempo, mas nas brigas de equipe, você deve analisar se é uma boa ideia iniciar ou ser a proteção que seus carregadores precisam. Uma ultimate bem cronometrada ao lado de Esfolar e gancho permitirá que seus carregadores sobrevivam por mais tempo e causem o dano necessário para vencer a luta em equipe.

Senna

Prós

Ataques à distância

Escalamento infinito

Muita utilidade

Ultimate global

Contras

Pouca vida

Sem avanços

Senna é o mais novo suporte no jogo. Seu kit é único, pois ela é uma mistura entre um suporte e um atirador. Mas ela foi escolhida principalmente como suporte desde seu lançamento. Ela tem cutucadas fortes e todas as suas habilidades oferecem proteção e agressividade. Senna pode ter pouca vida, mas ela pode prender um inimigo enquanto mantém seu time vivo, o que é uma combinação incrível para se ter.

Runas

Inspiração é essencial para Senna. Aprimoramento Glacial a torna extremamente desagradável de se enfrentar e trás tempo suficiente para continuar causando dano ou fugir do inimigo. Os biscoitos garantirão uma sustentação adicional durante a fase de rotas, enquanto Velocidade de Aproximação junto com as botas o tornará mais móvel. A árvore de Precisão concede a você a mana necessária para usar suas habilidades muitas vezes, enquanto Lenda: Espontaneidade concede a velocidade de ataque que você não obterá dos itens.

Prioridade de Habilidade

A prioridade das habilidades de Senna é a seguinte: R> Q> W> E. O Q maximizado concederá a você a cura e o dano necessários para cutucar e sustentar durante a fase de rotas, é o melhor de dois mundos. Em segundo lugar, você poderá seguir com um enraizamento com mais frequência no seu proc do Aprimoramento Glacial para enfrentar ou fugir dos inimigos. Enquanto seu E é extremamente poderoso em um jogo coordenado. Raramente está sendo usado solo, por isso deve ser maximizado por último.

Plano de jogo

Senna é um suporte atirador de escala infinita. Ela ganha mais dano e atributos conforme o jogo continua. Seu objetivo é cutucar cedo e tentar pegar almas para alcançar seus picos de poder o mais rápido possível. Use Aprimoramento Glacial para obter procs no W mais fáceis nos inimigos e permitir que seu aliado cutuque sem retaliação. Se o caçador inimigo atacar, use seu E em você e seu aliado para escapar com segurança, pois você não pode ser alvejado por campeões à distância sob o manto.

Sempre fique de olho nos companheiros de equipe quando chegar ao nível seis. Aja como um causador de dano assim que conseguir alguns itens e almas.

