Depois de ter nossas esperanças do Invitational do meio da temporada quebradas no ano passado devido ao coronavírus, muitos fãs estavam animados para finalmente ver alguma ação internacional de League of Legends na metade de 2021. O torneio também não decepcionou, com cada dia trazendo partidas quentes como os vulcões da Islândia.

Mas, no fim das contas, alguns jogadores se mostraram acima dos outros e se destacaram no MSI 2021. De estrelas que brilharam a desempenhos inesperados, a competição trouxe muito tempero e ação para ajudar a fornecer o palco que esses indivíduos precisavam para se apresentar ao mundo.

Aqui estão nossas escolhas para os melhores jogadores do MSI 2021.

Doggo da PSG

Foto via Riot Games

Quando a PSG Talon anunciou que estariam sem seu atirador Unified no MSI, muitas pessoas começaram a duvidar das chances dos representantes da PCS no torneio. Um novo atirador, juntando-se a um time rival e jogando contra alguns dos melhores times do mundo? As coisas não pareciam muito boas na teoria para a equipe de Hong Kong. Mas eles se mostraram de várias maneiras.

Uma das maiores surpresas do torneio para a PSG foi o surgimento do substituto temporário do Unified, Doggo. Vindo da Beyond Gaming, ele foi um substituto de última hora que teve que aprender a jogar com companheiros de equipe completamente novos e um novo treinador no espaço de uma semana. Mesmo assim, ele foi um dos poucos nomes que conquistou os corações dos fãs do LoL com sua ótima atuação no MSI 2021.

Ao longo de seu tempo na Islândia, Doggo foi capaz de acompanhar seus colegas da região com o segundo maior AMA e o terceiro maior número de abates no torneio, de acordo com o Oracle’s Elixir. Ele teve vários momentos de destaque em vários jogos e mostrou a vontade para competir contra as estrelas da cena global do LoL, fazendo tudo isso enquanto tinha apenas 18 anos de idade. Procure esta jovem estrela fazer seu nome na próxima temporada, retornando à Beyond com uma tonelada de experiência para compartilhar com seus companheiros de equipe.

Fudge da C9

Foto via Riot Games

Outra estrela em ascensão que está na lista, desta vez vindo da LCS, é o novato da Cloud9, Fudge. A confiança neste jovem de 18 anos sempre foi alta desde o 2021 LCS Lock In até agora e ficou evidente sempre que ele colocou as mãos em um carregador em sua primeira aparição no MSI.

https://player.twitch.tv/?channel=ProtectiveIgnorantBurritoCharlietheUnicorn-nUTc_xWTP_-JqD-M&enableExtensions=true&muted=false&parent=twitch.tv&player=popout&volume=1

Embora as estatísticas de Fudge não sejam surpreendentes à primeira vista, para muitas pessoas, o jovem talento promissor foi o primeiro ou o segundo jogador mais consistente na lista experiente da C9 no MSI. Quer fosse ele fazendo jogadas enormes e revolucionárias de Lee Sin ou encontrando o ângulo perfeito para entrar em uma luta de equipe com Malphite e Sion, ele permaneceu firme por sua equipe em várias circunstâncias de jogo e combates.

A trajetória de Fudge como jogador continua apontando para as nuvens. Ele tem melhorado constantemente desde seu tempo na NA até agora, enfrentando nomes como Khan, Xiaohu e Armut em um dos maiores palcos em que já esteve em sua carreira. Fudge provou ser um verdadeiro desafiante para sua função e deve ser mais um ponto focal para sua equipe jogar no resto do ano.

ShowMaker da DK

Foto via Riot Games

Mesmo que a DWG KIA não tenha conseguido levar para casa o troféu do MSI, ShowMaker foi o exemplo perfeito de consistência. Em seu tempo no MSI, o superstar meio teve o maior AMA no torneio com as estatísticas de início de jogo mais dominantes de qualquer um em sua função, de acordo com o Oracle’s Elixir.

Ele e a Canyon também mantiveram a equipe à tona em várias situações. Ao longo do torneio, alguns de seus companheiros de equipe, como BeryL e Khan, estavam tendo algumas performances difíceis. Então ShowMaker e seu caçador tiveram que fazer algumas grandes jogadas para evitar que o time perdesse mais jogos no grupo e no estágio Hexágono. Eles chegaram às finais, mas não foram tão dominantes quanto muitos fãs do LoL pensavam que seriam.

E ainda assim, ShowMaker fez o seu melhor para levar esta equipe ao máximo que poderia alcançar. Em sua série de cinco jogos contra a MAD Lions, ele teve desempenhos importantes de Zoe, Sylas e Yone para ajudar a equipe a vencer a série. Em sua partida seguida contra a RNG, ele abriu uma escolha de Xerath para empatar a série. Mas a RNG era simplesmente forte demais para ele suportar o peso de todas as outras questões que assolavam a equipe.

Xiaohu e GALA da RNG

Foto via Riot Games

A RNG levou para casa seu segundo campeonato MSI na história da equipe e ficou atrás das duas estrelas da equipe, Xiaohu e GALA. Ambos os jogadores foram dois dos melhores no torneio e tiveram uma tonelada de grandes momentos que os levaram à grandeza.

Xiaohu teve o maior AMA de qualquer topo no estágio Hexágono e foi de longe o jogador de início de jogo mais forte do torneio. Ele mal teve tempo com sua escolha clássica de Lucian, mas ainda era uma ameaça em uma infinidade de campeões como Lee Sin, Gragas e Gnar. Como um todo, o veterano de 23 anos trouxe um nível de estabilidade e estrelato que esperamos de um jogador do calibre de Xiaohu.

Do outro lado do Rift, GALA apareceu bastante em seu primeiro torneio internacional. O jogador de 20 anos trouxe o brilho e o talento que vimos florescer na fase de entrada de 2021 da LPL Spring Split e ele lentamente começou a pegar o manto que seus antecessores deixaram para ele. O explosivo atirador terminou o MSI com o maior número de abates e as segundas melhores estatísticas de início de jogo do torneio, de acordo com o Oracle’s Elixir. As pessoas continuaram deixando ele escolher Kai’Sa, embora ele fosse excelente com a campeã e punisse todos os oponentes que enfrentava.

No final das contas, os dois jogadores entenderam que a RNG precisava continuar forçando o ritmo e forçando as equipes a lutas nas quais pudessem vencer, tanto como equipe quanto em nível individual. Se algum desses dois jogadores tivesse um desempenho ruim, poderíamos ter visto outra equipe levantando o troféu na Islândia. Mas toda a equipe estava clicando bem demais e eles conseguiram levantar o troféu no final da aventura.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 27 de maio.