Os itens mais fortes da pré-temporada do LoL em 2020

A pré-temporada de League of Legends está em pleno funcionamento e muitos jogadores agora estão tentando aprender todos os novos itens que foram introduzidos no jogo e as habilidades que eles trazem. Como esperado, entretanto, há um punhado de itens que estão um nível acima do resto em termos de energia e utilidade no lançamento.

Se você é um fã de assassinos, jogador de atirador ou um entusiasta de tanques, há um item que deve se destacar para você na loja. Aqui estão alguns dos itens que chamaram a atenção de muitos jogadores diferentes na pré-temporada de 2020.

Arco-Escudo Imortal

Para qualquer jogador de atirador, Arco-Escudo Imortal finalmente trouxe de volta o papel de atirador para algum patamar de poder novamente. Este item é perfeito para muitos jogadores, uma vez que fornece uma tonelada de auto-sustentação, proteção contra danos explosivos e danos que podem ajudar a virar a maré em qualquer conflito.

Ao receber dano que reduziria você a menos de 30 por cento da vida máxima, Arco-Escudo dá ao usuário um escudo que varia de 250 a 750 de vida com base no nível por três segundos. Também concede ao jogador 15 por cento de roubo de vida por oito segundos, mas esse efeito tem um tempo de recarga de 90 segundos.

É um ótimo item para sobreviver a um assassino atacando a linha de defesa ou uma boa combinação para um duo de atirador e suporte. Depois disso, o item também dá ao usuário a chance de revidar, permitindo que ele se recupere rapidamente, ao mesmo tempo que causa uma grande quantidade de dano.

Este item permite que um atirador jogue muito mais agressivamente com um pico de poder de um item. Se um jogador estiver à frente, ele pode esmagar as próximas lutas, mas se uma luta em equipe der errado, o escudo e o roubo de vida podem impedir que as coisas vão de mal a pior.

Eclipse

Em uma linha semelhante a Arco-Escudo, Eclipse parece trazer uma tonelada de grandes efeitos para o jogador. O item tem um efeito único chamado Lua Sempre Crescente, que é ativado quando o usuário atinge um campeão com dois ataques ou habilidades separados em 1,5 segundos.

Este efeito causa seis por cento da vida máxima de um alvo como dano físico adicional. O usuário também ganha 15% de bônus de velocidade de movimento e um escudo significativo por dois segundos.

O item era realmente mais forte antes da Riot implantar uma correção que reduziu o dano físico bônus de 8% para seis e a velocidade de movimento bônus de 30% para 15. Mesmo assim, este item é ótimo para assassinos que precisam destruir um alvo rapidamente e com eficiência.

O escudo também pode evitar que eles sejam mortos durante um rápido engajamento, luta em equipe ou mergulho inimigo.

Égide de Fogo Solar

Para tanques, Égide de Fogo Solar é um dos itens mais mortais que eles podem obter durante a pré-temporada. Nesta forma, o item dá uma tonelada de vida e armadura. Ele também causa uma boa quantidade de dano ao longo do tempo, o que é perfeito, pois os tanques sobrevivem mais do que qualquer outro campeão em uma luta.

O que torna a Égide tão forte é o efeito Imolar que se aplica a campeões, tropas e monstros neutros. Quando um jogador recebe ou causa dano, a Égide causa 12 a 30 de dano mágico, mais um por cento de bônus de vida, por segundo a inimigos próximos por três segundos. Isso é aumentado em 25% contra tropas e 150% contra monstros.

Se o jogador atacar um inimigo afetado por Imolar, a Égide adiciona um acúmulo do efeito por cinco segundos, aumentando o dano de Imolar subsequente em 12 por cento para um máximo de seis acúmulos, ou um aumento de 72 por cento. Além disso, quando um jogador atinge o máximo de acúmulos, seus ataques básicos explodem, queimando os inimigos próximos por seu dano de Imolação atual por três segundos.

A Égide causa muito dano sem precisar ser muito complicado. Com este item, os tanques são capazes de absorver o dano e esmagar as lutas de equipe com dano sustentado ao longo do tempo. Você não pode ignorar os tanques, pois eles simplesmente vão queimar você.

Crepúsculo de Draktharr

Os assassinos estão prosperando na pré-temporada e há alguns itens que estão tornando mais fácil para eles florescerem. Um item em particular que deixa muitas pessoas coçando a cabeça é o Crepúsculo, um item antigo que recebeu uma nova pintura.

Além da passiva Predador Noturno que dá dano adicional e lentidão no ataque básico do usuário, os assassinos agora podem ficar invisíveis por 1,5 segundo se um campeão que eles causaram dano recentemente morrer. O tempo de recarga do dano adicional, efeito de lentidão e invisibilidade também é reiniciado se houver um abate.

Para qualquer equipe, esse item pode ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente com a reinicialização da passiva nos abates. Se um assassino estiver um pouco à frente, eles serão capazes de perambular e assassinar pessoas com facilidade, mesmo que tenham alguns companheiros de equipe para ajudar.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 17 de novembro.