Os fãs decidiram: Skarner será a próxima AVM e Gótico será nova temática de skin em 2022

Os resultados estão no ar e os fãs de League of Legends decidiram quais campeões e skins temáticas receberão as próximas atualizações do ano. O escorpião de cristal favorito de Runeterra venceu a votação da próxima AVM do jogo, enquanto a linha de skins Gótico foi a escolhida para uma repaginada temática.

“Ficamos bem felizes que o Skarner ganhou a votação de AVM, pois acreditamos que ele tem o potencial de ser muito impactante no elenco do LoL“, disse Ryan “Reav3” Mireles, produtor de campeões da Riot. “Já tentamos fazer alguns pequenos reworks no kit dele, mas nunca conseguimos aumentar significativamente sua taxa de escolha. Dessa vez, traremos uma reformulação completa em seu kit, temática e visual (parecido com o que fizemos no caso do Sion e do Urgot). Queremos manter a habilidade de sequestrar inimigos com a ultimate, mas, de resto, a ideia é refazê-lo por completo.”

Imagem via Riot Games

Skarner foi lançado em 2011 e, no momento, tem apenas seis skins. Ele só tem 23 falas diferentes no jogo e não interage de forma especial com nenhum dos outros campeões. A Riot também pretende se aprofundar na história de Skarner, já que não se sabe muito sobre ele, os Brackern, seu mundo e sua história.

Olhando o gráfico, Skarner venceu com folga. A Vanguarda de Cristal teve 33,4% dos votos, enquanto a segunda colocada, Shyvana, teve apenas 19,6% dos votos. Se você acreditava na vitória da maior dragoa do LoL, não se preocupe. A Riot está considerando a personagem para a próxima AVM sem votação.

Imagem via Riot Games

A linha de skins Gótico também venceu a votação de lavada, com 49,4% dos votos — quase o dobro de Arco Celeste, que teve 25,1%, e de Infernal, que teve 25,5%. A Riot está pronta para explorar como a estética de “adolescente emo” pode ser refletida no Summoner’s Rift, e as possibilidades vão de “fofo e assustador” a “sério e sombrio”. Há várias formas possíveis de se abordar essa linha de skins, então mal podemos esperar para ver o que vem por aí.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.