Os campeões mais impactantes da Fase de Entrada do Mundial 2020

A cada ano, a Fase de Entrada do Mundial dá aos jogadores e treinadores a chance de sentir o meta do torneio que está por vir. Estratégias são desenvolvidas, estilos de jogo são aperfeiçoados e o jogo como um todo evolui conforme as equipes se preparam para o evento principal do Campeonato Mundial de League of Legends.

Além disso, a Fase de Entrada é um momento para certos campeões brilharem antes do início do jogo em grupo. Enquanto alguns personagens dominam completamente a paisagem, outros campeões podem sair da toca para agitar as coisas.

Na Fase de Entrada deste ano, as bases do meta foram lançadas, com alguns campeões chegando ao topo do cenário profissional. Aqui estão seis campeões que se destacaram ao longo da última semana no Mundial 2020.

Topo – Ornn

Imagem via Riot Games

Os tanques na rota superior estão tirando os holofotes dos Colossos no Campeonato Mundial, e nenhum tanque realmente assumiu o meta da rota superior como Ornn. Com a habilidade de abusar dos oponentes de rota no início do jogo e apoiar sua equipe por meio de itens melhorados no final do jogo, realmente não há uma única fase da partida em que Ornn seja fraco. E com um recorde de 10-1 na fase de entrada, essa noção certamente se refletiu nos resultados que o campeão recebeu.

Apenas uma derrota separou Ornn de um recorde perfeito na fase de entrada e depois de dominar o torneio por tanto tempo, o campeão recebeu quase o status de banimento permanente. Quando a poeira baixou, Ornn terminou a fase de entrada com 87% de escolha/banimento, a segunda maior do campeonato, de acordo com o gol.gg.

Selva – Lillia

Imagem via Riot Games

Objeto de incontáveis ​​memes e pontos de interrogação no início da fase de entrada, Lillia parecia ser a maior decepção do Mundial 2020 no início da semana passada. Chegando ao Mundial, era universalmente aceito que a cervo seria uma das escolhas de maior impacto ao longo do torneio. Mas logo no início da fase de entrada, Lillia vacilou imensamente.

Em um ponto durante o primeiro fim de semana de jogo, a taxa de escolha / banimento de Lillia estava bem acima de 95%, mas sua taxa de vitórias diminuiu para cerca de 16%. Chamados para abandonar completamente o campeão foram ouvidos em todo o mundo, mas jogadores e treinadores mantiveram suas armas e continuaram a escolher Lillia durante toda a fase de entrada.

Agora, indo para a fase de grupos, a taxa de vitória de Lillia está em 31 por cento em mais de 16 jogos, enquanto a taxa de escolha/banimento totaliza 87 por cento, de acordo com o gol.gg. À medida que avançamos para o evento principal, todos os olhos estarão voltados para esses números para ver se eles continuarão como estão quando as equipes de alto calibre do mundial colocarem as mãos no campeão. Não espere que Lillia vá a lugar nenhum, no entanto. O campeão é altamente considerado uma escolha forte e continuará a ser uma parte importante da meta do Mundial. Nas mãos certas, ela pode causar sérios danos.

Meio – Orianna

Imagem via Riot Games

Entrando no Mundial, estava claro que os magos dominariam o meta do meio. Subclasses como assassinos e colossos seriam ofuscadas imensamente pela destreza que os campeões focados no poder trouxeram para a mesa nesta atualização. E, francamente, nenhum mago foi mais poderoso do que Orianna no Mundial. Durante a fase de entrada, a Donzela Mecânica marcou uma presença de escolha/banimento de 87 por cento, ganhando 10 dos 11 jogos em que aparecereu, de acordo com gol.gg.

Embora campeões como Syndra e Twisted Fate tivessem seu lugar no meta também na semana passada, nenhum mago realmente capturou os holofotes da fase de entrada como Orianna.

Atirador – Senna

Imagem via Riot Games

Uma das mais novas atiradoras do jogo, Senna, está parecendo uma reviravolta total em seu primeiro Campeonato Mundial. Embora não seja nenhum segredo que ela está forte no meta atual, seu recorde de 7-6 ao longo de 13 jogos na fase de entrada deixa muito a desejar. Ainda assim, embora sua porcentagem de vitórias fique em apenas 54 por cento, o campeão apareceu na metade de todas as seleções de campeões durante a fase de entrada.

Além dos números brutos, porém, Senna tem alguma flexibilidade. Ela foi usada várias vezes durante a fase eliminatória da fase de entrada em conjunto com Wukong na rota. Embora a dupla nunca tenha alcançado grandes resultados, não seria surpresa ver a estratégia nas mãos de algumas das equipes mais fortes na fase de grupos do Mundial.

Mesmo assim, Senna, assim como Lillia, está em uma situação peculiar, já que a campeã é muito elogiada pela comunidade internacional, mas ainda carece de resultados chocantes no Mundial. Talvez com o passar do tempo Senna continue relevante no meta, a campeã começa a se separar do resto das escolhas da rota inferior.

Suporte – Leona

Imagem via Riot Games

O suporte tanques clássico do LoL está de volta ao Campeonato Mundial. Leona está rapidamente se tornando uma escolha padrão para muitos dos jogadores de suporte do torneio, com campeões como Bardo e Nautilus recebendo muita atenção no banimentos. Com 18 escolhas, Leona foi de longe a campeã suporte mais escolhida no Mundial. Além disso, a taxa de escolha/banimento de 66 por cento é a mais elevada para a posição, bem como a oitava mais elevada em toda a competição, até agora, de acordo com o gol.gg.

Com o papel de suporte agora girando em torno de campeões iniciadores como Rakan e Alistar, faz todo o sentido por que um personagem forte e agressivo como Leona estaria liderando o caminho. Seria totalmente justo dizer que Leona continuará a dominar o papel à medida que o evento principal do torneio avança.

Menção honrosa – Sett

Imagem via Riot Games

Talvez o campeão mais versátil do Campeonato Mundial, Sett foi jogado em quatro das cinco funções possíveis no Rift. Ao longo de toda a fase de entrada, Sett serviu como uma escolha flexível incrivelmente forte para inúmeras equipes no torneio.

Com 15 escolhas ao longo da fase de entrada, além de 11 banimentos, Sett já se destacou como uma das escolhas mais dominantes e flexíveis do torneio. O fato de as equipes não precisarem comprometer a escolha em nenhuma posição definitivamente também funciona a seu favor. À medida que o Campeonato Mundial avança, não seria absurdo ver mais e mais o campeão em uma escala muito maior. Se ele pudesse jogar de atirador…

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 30 de setembro.