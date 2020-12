Os campeões mais fáceis de jogar em League of Legends: Wild Rift

Perfeito para começar no jogo.

A nova experiência móvel de League of Legends, Wild Rift, foi finalmente lançada para muitas novas regiões ao redor do globo. Com isso, vem um grande número de novos jogadores finalmente tendo a chance de experimentar o jogo.

Enquanto Wild Rift possui muitas semelhanças com LoL, o Rift menor e as habilidades alteradas criam um estilo de jogo diferente, dando vantagens para alguns dos campeões atualmente disponíveis.

No momento, são 49 campeões a serem conquistados em jogo, com a equipe se esforçando para eventualmente ter todos os campeões da LoL disponíveis para jogar. Para novos jogadores, pode ser difícil escolher quais campeões são fáceis de se acostumar por serem novos no jogo.

Aqui está uma lista dos campeões mais fáceis de jogar em Wild Rift para cada função.

Os campeões mais fáceis de jogar em Wild Rift

Top – Garen

Um tanque da rota superior, Garen é um dos campeões mais poderosos do jogo. Com sua habilidade de curar fora de combate, Garen pode se sustentar na rota mesmo depois de enfrentar o inimigo.

Suas habilidades principais são ótimas contra todos os campeões de combate corpo a corpo em Wild Rift, tornando impossível trocar na rota contra ele. Garen pode ter problemas no início contra oponentes à distância, mas mais tarde no jogo e uma vez que ele adquira itens de tanque, fechar a distância e eliminar os inimigos se torna extremamente fácil. No momento, Garen é um dos poucos campeões em Wild Rift que pode ditar o resultado do jogo se conseguir uma vantagem inicial.

Selva – Mestre Yi

Para jogadores familiarizados com LoL, não será nenhuma surpresa que Master Yi seja um dos campeões mais fortes em Wild Rift. Ele é incrivelmente simples de jogar e perfeito para as mudanças de Wild Rift.

Dado o mapa menor, fazer a selva no jogo é um processo muito mais rápido e com um campeão como Master Yi, ter a habilidade de curar danos e emboscar rotas com vida cheia durante sua rota é extremamente poderoso. Também não é preciso muito para Yi se tornar muito poderoso.

Uma vez que ele possa adquirir alguns itens importantes, a velocidade de ataque do Master Yi e a alta quantidade de danos serão demais para muitos dos campeões em Wild Rift. Desde o primeiro lançamento do jogo, Yi é um dos campeões mais fortes.

Atirador – Jinx

Os iniciantes podem escolher um campeão de longo alcance para manter alguma distância enquanto aprendem os controles e o fluxo do jogo. Jinx é uma ótima escolha para esse propósito.

Ostentando múltiplas habilidades de longo alcance que podem causar danos substanciais, os jogadores são capazes de sentar e fazer farm sem se colocarem ao alcance para enfrentar o inimigo. A maioria dos campeões de atiradores em Wild Rift são perfeitos para entender o jogo, mas Jinx deve ser sua primeira escolha.

Suporte – Blitzcrank

Não apenas o mais poderoso, mas também o mais agradável de jogar, o Blitzcrank é uma escolha fácil para novos jogadores.

Gozando de seu notório puxão, aprender a usar disparos de habilidade no jogo é fácil, pois esta será a habilidade chave para utilizar enquanto joga o campeão. Fora disso, Blitzcrank também inclui um arremesso, aumento de velocidade e um escudo passivo que pode oferecer aos jogadores mais redução de danos.

Quando Blitzcrank chega ao final do jogo, seus itens o tornam difícil de matar, com uma produção de dano surpreendentemente alta.

Mid – Annie

Pegar o jeito das jogadas e habilidades em Wild Rift é a chave para ser um bom jogador. Annie é uma grande campeã para aprender isso, pois ela não tem nada muito confuso ou de longo alcance, mas ainda utiliza alguns dos mesmos princípios.

Ela tem um atordoamento extremamente eficaz, uma vez que pode combinar várias habilidades, e até mesmo novos jogadores podem destruir inimigos com uma combinação de habilidades. Enquanto sua força fala por si mesma, a dificuldade de Annie é bastante baixa com um escudo, alguns feitiços de curto alcance e Tibbers, uma ultimate de clicar que invoca um urso gigante capaz de causar danos devastadores.

Dado que a rota do meio é comumente dominada por feiticeiros, Annie é uma ótima primeira escolha para sentir o gostinho desse estilo de jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 09 de dezembro.