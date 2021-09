Os 7 melhores campeões de League of Legends para o URF de 2021

O modo de jogo rápido e agitado de League of Legends favorito de todos, Ultra Rápido e Furioso (URF), está retornando na atualização 11.19 e os jogadores mal podem esperar para abusar de toda a falta de restrições que ele tem a oferecer.

O URF é um modo de jogo no qual os campeões têm pouco ou nenhum tempo de recarga, embora também não tenham custo de mana e energia em suas habilidades. Os jogos são divertidos, rápidos e cheios de ação. O que torna o URF mais divertido do que seu equivalente, o ARUF, é que o URF dá aos jogadores a capacidade de escolher seus próprios campeões. Isso significa que os jogadores podem entrar na seleção de campeão com um campeão específico em mente para garantir que eles dominem o Rift.

Em virtude deste modo de jogo, todo campeão pode ser completamente imparável se usado corretamente. E como é natural no LoL, metas tendem a surgir independentemente do tipo de modo. Nesse caso, aqui estão nossos sete principais campeões para ajudá-lo em sua jornada mágica pelo URF.

7) Shaco

Com sua habilidade Enganar (Q) em um tempo de recarga absurdo de dois segundos quando no nível máximo, Shaco se torna um terror absoluto no Rift. Ser capaz de ficar furtivo por praticamente todo o jogo é irritante para o time inimigo e ótimo para você. O Bufão Demoníaco também tem um combo forte quando se trata de usar seu Veneno de Dois Gumes (E) logo após Enganar. Apenas use Enganar, fique nas costas de alguém, e uso Veneno de Dois Gumes para o máximo de dano e abates.

Faça PdH nele, use Enganar, use Veneno de Dois Gumes e voilà.

6) Ekko

Uma coisa que torna os campeões fortes é sua capacidade de não morrer no URF. Um campeão como Ekko é perfeito para isso, pois ele pode causar estragos com sua mobilidade e danos, mas também se manter vivo com sua ultimate Chronoquebra (R). Seu Mergulho Fásico (E) permite que ele se envolva em lutas de equipe, se aproximando e criando iniciações e abates para sua equipe, enquanto sua Convergência Paralela (W) causa um incômodo atordoamento aos inimigos por 2,25 segundos com um tempo de recarga de 4,4 segundos no nível um.

Ekko é escorregadio, difícil de rastrear e virtualmente impossível de matar se jogado corretamente no URF.

5) Ezreal

Como uma das escolhas mais populares desde o lançamento do URF, Ezreal foi o campeão originalmente dominante no modo. Graças ao baixo tempo de recarga nas habilidades, Ezreal pode simplesmente usar suas habilidades uma atrás a outra. Isso faz com que Ezreal possa acabar com seus inimigos antes que eles sejam capazes de lançar algo de volta. Tudo que você precisa fazer é acertar suas habilidades. Adicione o fato de que Ezreal é um dos atiradores mais móveis do LoL normal com seu Translocação Arcana (E) e ele é mais que uma ameaça. Constantemente cutucando enquanto é super móvel e difícil de pegar, como não gostar?

4) Morgana

Com mana desenfreada em sua posse, Morgana é uma das campeãs mais mortais do URF. Ela pode infligir grandes quantidades de dano enquanto mantém seus inimigos no lugar com suas habilidades Ligação das Trevas (Q) e Grilhões da Alma (R). Para ela, um grande grupo de inimigos ou lutas em equipe são sua especialidade. Assim que tiver sua Ampulheta de Zhonya, Morgana pode pular em um grupo de inimigos, lançar sua ultimate e apenas entrar em estase, criando uma iniciação perfeita. Mas isso não é tudo. Além dessas lutas em equipe, ela pode garantir abates com aquelas Ligações das Trevas enquanto mantém ela e seus amigos a salvo de CG e ataques mágicos com seu Escudo Negro (E).

3) Yuumi

Você pode pensar que um campeão que tem pouca ou nenhuma chance sozinho pode ser completamente inútil no URF. Mas no caso de Yuumi, você ficaria surpreso. Como um dos campeões com taxas de banimento mais altas em URF, ela é absolutamente opressora e pode transformar qualquer campeão em um monstro imbatível que dominará qualquer jogo. O Frenética (E) de Yuumi já é um problema nos modos de jogo normais. E agora no URF, eles são simplesmente viciantes. Apenas apegue-se ao campeão de sua escolha e observe-o dominar.

2) Fizz

Como Ekko, este campeão é escorregadio como um peixe e se recusa a morrer. Como um assassino, Fizz pode deletar completamente qualquer campeão frágil em seu caminho enquanto consegue escapar ileso. Sua habilidade Brincalhão / Trapaceiro (E) permite que Fizz se torne inalvejável por 0,75 segundos. Adicione o fato de que seu tempo de recarga será finalmente reduzido e seus inimigos nunca mais vão querer comer peixe.

1) Zed

Este campeão vai deixar você e seus inimigos confusos, e isso está completamente OK. Com sua habilidade de pular constantemente de uma sombra para outra, Zed pode engolfar e assassinar qualquer campeão frágil, e às vezes não frágeis, em seu caminho. Seus oponentes não serão capazes de rastreá-lo, e com sua ultimate em um tempo de recarga baixo, você será capaz de derrotar qualquer oponente.

Artigo publicado originalmente em inglês por André González Rodríguez no Dot Esports no dia 23 de setembro.