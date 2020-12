Os 5 melhores lutadores de League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift foi finalmente lançado para mais regiões. Com o fluxo de novos jogadores, é importante saber quais lutadores escolher na rota superior se quiser vencer seus jogos.

Embora existam algumas diferenças entre os campeões que foram adaptados para o jogo de celular, a jogabilidade básica é a mesma. Você será capaz de se adaptar facilmente aos campeões desejados se os tiver jogado no LoL. Mas se não o fez, depois de alguns jogos você se acostumará a eles, pois ajudam na sua dominação.

Aqui estão os melhores lutadores de Wild Rift.

Camille

Imagem via Riot Games

Camille é uma das melhores lutadoras do LoL e também no Wild Rift. O kit dela não foi alterado em nada, tornando-a fácil de ajustar se você jogou no PC. Ela tem habilidades fortes, especialmente sua passiva, que permite que ela sobreviva à fase de rota e adquira itens com facilidade. Uma vez que ela comece, ela pode carregar o jogo sozinha.

Fiora

Imagem via Riot Games

Fiora é uma das melhores respostas para Camille e ganhou um lugar entre os cinco melhores lutadores em Wild Rift. Seu kit não mudou do LoL e embora possa ser difícil ativar todos os sinais vitais em menos de um segundo em comparação com o PC, ela ainda pode ser poderosa nas mãos certas. Um ou dois abates e você pode assumir o jogo.

Garen

Imagem via Riot Games

Garen é o lutador mais fácil de jogar. Ele tem um kit bastante simples com o qual você só precisa ir e pressionar suas habilidades para ser útil. Você não será capaz de fazer jogadas brilhantes como outros campeões, mas isso não significa que você não será um dos membros mais úteis da equipe no Rift.

Jax

Imagem via Riot Games

Com muitos campeões de auto-ataque correndo soltos, Jax é um dos melhores contra essa tática. Sua esquiva do E ao lado do dano básico das habilidades será mais do que suficiente para lidar com aqueles carregadores incômodos no jogo.

Tryndamere

Imagem via Riot Games

Simples, mas eficiente, é isso que descreve Tryndamere. Ele é fácil de jogar com um kit que não tem muito potencial de jogo e depende principalmente de ataques automáticos. Tryndamere é um dos melhores lutadores do jogo atualmente, especialmente se você ainda não se ajustou totalmente aos controles móveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 10 de dezembro.