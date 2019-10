Os 5 melhores campeões para escolher no URF

A comunidade de League of Legends ficou animada com a notícia do retorno do modo Ultra Rápido e Furioso (URF) em seu formato original depois de muito tempo. Pode ser que seja só mais uma vez, mas temos muitas horas a gastar apertando furiosamente as teclas das habilidades.

O URF oferece um jogo com tempo de recarga quase nulo e sem custo de mana e energia nas habilidades. Os jogos são divertidos, rápidos e cheios de ação. O que deixa o URF normal mais divertido é poder escolher o campeão que você quiser, diferentemente do URFeA, a versão aleatória do modo que estava no lugar dele nas rotações por tempo limitado.

Mas, apesar de ser incrível poder escolher o campeão que quiser, depois de algumas partidas, decidir com quem jogar pode ficar difícil. Para ajudar, conheça nossos cinco campeões favoritos no URF.

5) Teemo

Imagem via Riot Games

Jogar de Teemo no URF é super divertido. Você pode correr pelo mapa com o bônus de velocidade de movimento quase constante e encher o mapa inteiro de cogumelos, garantindo visão e às vezes matando qualquer um que tentar desviar deles. Poder deixar os inimigos cegos o tempo inteiro é outra vantagem.

4) Zed

Imagem via Riot Games

Não prometemos que você vá entender o que está fazendo, pulando de uma sombra pra outra o tempo inteiro, mas garantimos que você vai se divertir (e matar) muito jogando de Zed no URF. Seus oponentes não vão conseguir acompanhar e sua ultimate vai estar disponível quase sempre para virar o jogo para o seu lado.

3) Lux

Imagem via Riot Games

Se você joga bem de Lux, já ouviu oponentes reclamando do baixo tempo de recarga da ultimate dela. Agora imagine esse tempo de recarga 80% menor, porque é isso que acontece no URF. E não é só ela que você vai ficar feliz de usar o tempo inteiro: são todas as habilidades de Lux e o controle de grupo que oferecem.

2) Brand

Imagem via Riot Games

Brand é outro campeão cujo tempo de recarga é visto como baixo, e poder usá-las sem custo coloca fogo no mapa inteiro. A ultimate de Brand ainda pula de um inimigo para outro e, se tentarem escapar, sempre vai haver algum controle de grupo prontinho para impedir. Ele simplesmente coloca fogo em tudo e todos o tempo inteiro.

1) Shaco

Imagem via Riot Games

A melhor escolha para o URF é Shaco, e é o dano que o coloca no topo da lista. O alto dano, as caixas que espalham medo pelo mapa e a invisibilidade, todos quase sempre disponíveis, permitem grandes jogadas e apunhaladas nas costas dos inimigos. Com Shaco, não falta poder nem diversão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Marta Juras no Dot Esports no dia 30 de outubro.