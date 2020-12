Os 17 campeões originais do LoL e como eram diferentes há 11 anos

Durante o estágio alfa de League of Legends, quando o jogo começou a tomar forma, a Riot Games originalmente adicionou 17 campeões ao grupo. Já se passaram 11 anos desde então e a maioria desses campeões mudou bastante com o tempo.

O LoL comemorou seu 11º aniversário em outubro. Mesmo que o jogo seja essencialmente o mesmo, é um ambiente completamente diferente do que era no estágio alfa. A Riot não parou de inovar com novos campeões e aumento da complexidade do jogo, lançando 151 campeões. No entanto, os 17 campeões originais prepararam o terreno para seu desenvolvimento.

Aqui nós temos um passeio histórico pelos primeiros campeões do LoL e como eles eram em 2009.

1) Alistar, o Minotauro

Imagem via Riot Games

A passiva de Alistar costumava ser chamado de Trample e dava a ele um aumento de velocidade de movimento equivalente ao feitiço de Invocador Fantasma, também causando dano a inimigos próximos. Mais tarde, ele mudou para uma passiva de cura, mas ele também perdeu sua habilidade E que costumava curá-lo, mudando-a para uma habilidade semelhante a sua antiga passiva. Cabeçada, a habilidade icônica do Alistar, tem feito a mesma coisa desde 2009 e sua ultimate não mudou significativamente.

2) Annie, a Criança Sombria

Imagem via Riot Games

As habilidades de Annie não mudaram muito desde seu lançamento alfa inicial. Ela continua sendo uma das campeãs com um kit simples que qualquer um pode pegar e jogar. Embora tenha havido algumas mudanças nos multiplicadores de dano, na vida de Tibbers e nos tempos de recarga, suas habilidades têm sido as mesmas na última década. As maiores mudanças em Annie ocorreram em 2012, quando o movimento de Tibbers se tornou controlável e em 2016, quando o urso recebeu aumentos de velocidade de ataque e movimento. Recentemente, seu escudo tornou-se utilizável em aliados também.

3) Ashe, a Arqueira do Gelo

Imagem via Riot Games

A passiva de Ashe costumava dar a ela crítico baseado em ataques automáticos, enquanto seu Q, então chamado Frost Shot, simplesmente modificava os ataques para causar lentidão. Seu kit de atirador tem sido satisfatório na maioria das vezes, então não recebeu muitas mudanças significativas, visto que estava bastante equilibrado. Rajada, por exemplo, dispara mais três flechas, enquanto Olhar do Falcão não dá a Ashe mais três de ouro por abate.

Hoje em dia, sua passiva não permite que ela cause críticos, mas aumenta seu dano contra alvos congelados. Seu Q também se tornou uma habilidade semelhante a uma metralhadora, permitindo a ela causar danos devastadores em curtos períodos.

4) Fiddlesticks, o Terror Ancestral

Imagem via Riot Games

Ao longo dos anos, a maioria das atualizações para este campeão que parecia um espantalho foram ajustes em durações de dano, mana, tempo de recarga e Controle de Grupo. Em 2016, sua passiva foi atualizada para lhe conceder velocidade de movimento. Mas, fora isso, ele costumava ser o mesmo Fiddlesticks cujo envolvente ultimate de CG e point-and-click continuava trazendo frustração ao Rift até seu retrabalho no início deste ano.

Ele agora se tornou mais um espantalho com sua passiva permitindo que ele coloque uma cópia de si mesmo em arbustos para assustar os inimigos. Seu silêncio, que o tornava uma das escolhas mais irritantes na rota inferior, mudou para um disparo de habilidade, mas por outro lado, suas habilidades permaneceram praticamente as mesmas.

5) Jax, Grão-Mestre das Armas

Imagem via Riot Games

Jax carrega orgulhosamente a luz de sua terra natal há mais de uma década. Inicialmente, Riot estava brincando com suas habilidades para encontrar um kit que caísse naturalmente sob os dedos de alguém, trocando seu Q por W e adicionando mais efeitos de dano, quebra de escudo de magia e redução de dano em área. Embora as habilidades de Jax essencialmente não tenham mudado, a Riot brincou muito com elas. Ele ainda é uma ótima escolha até hoje devido à sua simplicidade.

6) Kayle, a Justa

Imagem via Riot Games

Essa juíza angelical costumava ser bem diferente do que é hoje. Com sua passiva, ela costumava reduzir a resistência dos inimigos próximos. Seu Q não tinha um portal perigoso e seu E permitia que ela disparasse ataques à distância. O núcleo de sua ultimate que torna ela ou um campeão aliado invulneráveis ​​permaneceu o mesmo, mas no passado, era tudo o que era. A ultimate não tinha habilidades ofensivas como tem com suas espadas hoje.

Enquanto no passado ela era mortal desde o início, hoje em dia ela precisa escalar para acessar sua forma de longo alcance. Kayle não é mais uma campeã que fica fora de escala. Em vez disso, ela supera os outros graças a sua incrível passiva que lhe dá bônus durante os níveis de sua ultimate: 6, 11 e 16.

7) Master Yi, o Espadachim Wuju

Imagem via Riot Games

Yi é um campeão que requer pouca ou nenhuma compreensão de sua jogabilidade para ser uma força poderosa. Provavelmente porque ele é praticamente o mesmo desde o início, quando LoL era muito mais simples. A atualização mais interessante para Yi é aquela em que sua ultimate foi transformada no que conhecemos hoje como seu Q, mas mesmo isso aconteceu no estágio alfa. A maioria das mudanças de Yi foram, de uma forma ou de outra, atualizações de balanceamento.

Mesmo que ele tivesse estilos de jogo mais viáveis ​​no passado, como um meio de PdH, ele foi destruído para a versão que é hoje como um destruidor orientado para a velocidade de ataque na selva.

8) Morgana, a Caída

Imagem via Riot Games

Hoje, Morgana é uma escolha de suporte popular. Mas, no passado, ela era perigosa no meio. Independentemente disso, Morgana quase nunca deixou de ser viável no Rift. Sua ultimate costumava atordoar assim que era lançada e Ligação das Trevas era transformada em um disparo com um enraizamento frustrantemente longo. Ela recebeu muitos fortalecimentos e enfraquecimentos ao longo dos anos, mas ela é basicamente a mesma Morgana que a Riot desenvolveu inicialmente. Ao contrário de muitos outros campeões nesta lista, no entanto, o estilo de jogo de Morgana se adapta à jogabilidade moderna do LoL.

O pequeno retrabalho que ela conseguiu com sua ultimate e W a fez se sentir atualizada com os designs recentes e a torna uma ótima escolha em três papéis: meio, caçadora e suporte.

9) Nunu, o Garoto e seu Yeti

Imagem via Riot Games

Nunu e seu yeti Willump receberam um retrabalho completo em 2018. Em vez de Chamado de Freljord, sua passiva costumava dar acúmulos de Visionary que melhoravam habilidades e ataques sem mana. Seus E e R não eram bolas de neve, mas pingentes de gelo que diminuíam a velocidade e causavam danos sem enraizar ou dar escudos. O Q de Nunu é a única habilidade que se manteve semelhante ao que era antes, mas o retrabalho tornou o campeão muito mais divertido de jogar.

A certa altura, Nunu era considerado uma escolha troll devido ao “Disco Nunu”, um estilo de jogo com o qual os jogadores se escolhiam intencionalmente os feitiços Fantasma e Clarividência. Mas Nunu se tornou um monstro temível com seu retrabalho e vê muito mais jogo em comparação com sua versão inicial.

10) Ryze, o Mago Rúnico

Imagem via Riot Games

Se você é um jogador novato no LoL, você deve estar se perguntando de onde vem o ditado “Quebre o teclado e pegue um pentakill com Ryze”. E a resposta vem do passado do LoL. Ryze foi retrabalhado cinco vezes. O “spam de cabeça” vem do fato de que o Q do Ryze costumava diminuir o tempo de recarga de todas suas outras habilidades e a sua ultimate que aumentava consideravelmente seu dano não tinha custo de mana, permitindo que os jogadores enviassem suas habilidades e lidassem com muito dano baseado em mana.

Embora ele pareça equilibrado agora, o recente retrabalho dos itens na pré-temporada de 2021 pode levar Riot a retrabalhar Ryze mais uma vez, considerando o quão fraco seu kit é com a especificação moderna.

11) Sion, o Colosso Morto-Vivo

Imagem via Riot Games

Sion é outro campeão dessa lista que passou por um retrabalho completo, embora já tenha acontecido há um tempo. O relançamento completo que aconteceu em 2014 deu a ele um kit completamente novo. Antes que ele pudesse atravessar o mapa com sua ultimate, Sion costumava ter um bônus de roubo de vida e uma cura de aliado. Atordoar com Q não exigia canalização e o E costumava causar mais danos às custas da vida de Sion. No geral, sua jogabilidade costumava ser muito mais simples, mas o retrabalho o tornou um campeão melhor.

Ele tinha vários estilos de jogo viáveis, como DdA ou PdH também, tornando-o um dos meios mais mortíferos do jogo na época. Mas agora, você só pode jogá-lo como um tanque ou como um lutador de letalidade.

12) Sivir, a Mestra da Batalha

Imagem via Riot Games

Sivir é um dos atiradores originais do LoL. Ela não recebeu nenhuma mudança drástica desde seu retrabalho em 2011, quando Ricochete começou a ricochetear e sua passiva parou de lhe dar uma chance de se esquivar. Depois de muitas atualizações, a Riot simplesmente fez ajustes de equilíbrio em Sivir, especialmente em termos de danos. Suas habilidades tiveram alguns recursos adicionados ou removidos, mas sua jogabilidade permaneceu praticamente a mesma. Como resultado, ela caiu no meta e raramente é escolhida como no passado.

13) Soraka, a Filha das Estrelas

Imagem via Riot Games

Atiradores veteranos nunca vão superar o fato de que Soraka não pode mais compartilhar sua mana com eles. Implementar Infusão Astral como sua nova habilidade do E em 2014 teve um grande impacto em sua jogabilidade. Enquanto Soraka costumava se concentrar exclusivamente em manter a vida e mana dos atiradores altos o tempo todo, com habilidades renovadas, cutucar e zonear se tornou uma parte importante de seu kit. As habilidades de Soraka frequentemente eram aprimoradas antes mesmo desse retrabalho, afetando principalmente suas habilidades de cura e custos de mana.

Seu retrabalho a tornou tão forte que ela se tornou uma campeã instantânea de escolha ou banimento na maioria dos papéis, forçando a Riot a ajustá-la para a versão que você vê hoje.

14) Teemo, o Explorador Veloz

Imagem via Riot Games

O poder do código do escoteiro não deveria ser subestimado em 2009 ou hoje. Mesmo parecendo um Yordle fofo, Teemo tem sido um dos campeões mais odiados do Rift há anos. A verdade é que ele costumava ser ainda mais poderoso. Teemo costumava deixar um rastro que, quando seguido, aumentava a velocidade de movimento dos aliados e proporcionava visão. Armadilha Venenosa costumava durar 10 minutos sem recompensa e ele até tinha uma habilidade que lhe dava visão e aumentava seu alcance.

Embora ele seja indiscutivelmente mais fraco em comparação com o passado, Teemo ainda é uma ótima escolha para a maioria dos campeões devido à cegueira, que permaneceu uma habilidade de seu antigo kit.

15) Tristana, a Artilheira Yordle

Imagem via Riot Games

Alguns jogadores têm a sorte de ter uma Tristana Garota Riot em sua coleção de skins para comemorar a longa história de Tristana. A artilheira Yordle costumava fazer os inimigos eliminados por seus ataques automáticos explodirem e causar danos de impacto. Ela costumava reduzir a regeneração de vida do alvo também. Por um curto período, ela poderia ultrapassar o Barão em alcance. Muitas de suas habilidades eram focadas em PdH também. Tristana não recebeu nenhuma atualização significativa, além de anos de polimento, desde que seu kit foi ligeiramente alterado em 2015 para adicionar Carga Explosiva.

Embora Carga Explosiva tenha dado muita prioridade a ela e mais jogadores a escolhessem, eventualmente ela caiu para mais atiradores adicionados ao jogo que tinham kits melhores no geral.

16) Twisted Fate, o Mestre das Cartas

Imagem via Riot Games

Os cartões azuis, vermelhos e dourados têm aderido ao Twisted Fate desde que ele foi desenvolvido no estágio alfa. Mas a carta dourada costumava atordoar todos os inimigos em seu alcance, as cartas eram intransponíveis, e sua ultimate era usada para desacelerar os inimigos antes que Twisted Fate se teletransportasse na frente de seus rostos. Além disso, ele não viu muita diferença na jogabilidade.

Mesmo que ele seja mais complicado de dominar, especialmente quando comparado com outros campeões do alfa, Twisted Fate tem sido quase sempre uma boa escolha ao longo da história do LoL. Ele é um dos campeões mais bem projetados do LoL, sobrevivendo a muitos metas devido ao seu ótimo kit desde o início.

17) Warwick, a Ira Desimpedida de Zaun

Imagem via Riot Games

Mesmo que Warwick tenha sido retrabalhado em 2017, suas habilidades não mudaram muito do que eram originalmente. Mas ele recebeu recursos mais detalhados conforme a complexidade do jogo cresceu. Enquanto seu antigo Q também causava dano mágico que curava Warwick, a habilidade não incluía um avanço. Caçada Sangrenta, ou Blood Scent como era chamado anteriormente, só dava a ele mais velocidade de movimento, sem rastros ou bônus quando os inimigos estavam com menos vida.

A nova ultimate de Warwick também aumentou a complexidade de jogá-lo. No passado, você poderia simplesmente mirar em um inimigo e pressionar R para o parar.

