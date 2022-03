Onde será realizado o MSI 2022?

A Riot Games revelou oficialmente que o Mid-Season Invitational deste ano será realizado em Busan, Coreia do Sul, no Busan Exhibition and Convention Center.

À medida que a primeira metade da temporada de 2022 do LoL entra na fase de pós-temporada, as equipes agora têm um destino em mente, motivando-as a se classificar para o evento internacional.

Isso marcará a primeira oportunidade da Coreia do Sul de sediar o MSI e o primeiro evento internacional do LoL na Coreia do Sul desde o Mundial de 2018.

“A Coreia do Sul tem sido pioneira na indústria de esports por décadas”, disse Naz Aletaha, chefe global de esports do LoL, em um comunicado à imprensa. “Estamos entusiasmados em honrar sua rica história em esports, a paixão dos fãs coreanos e o talento das equipes profissionais, trazendo a MSI para a Coreia pela primeira vez.”

Foto via Riot Games

A Coreia do Sul como região produziu o maior número de títulos do Campeonato Mundial do LoL, com seis. Três desses títulos pertencem à T1 (anteriormente conhecida como SKT T1), que pode estar de olho no retorno à etapa do MSI, mas desta vez com a vantagem de estar em casa.

“Busan foi um anfitrião incrível para nós durante o Mundial de 2014 e 2018, e estamos ansiosos para voltar lá para preparar o cenário para as melhores equipes de League of Legends do mundo se enfrentarem”, disse Aletaha.

Este também será o primeiro evento internacional do LoL a apresentar uma audiência ao vivo desde as finais do Mundial 2020. Este evento, no entanto, contará com uma audiência ao vivo durante todo o torneio, algo que não era visto no LoL desde o Mundial 2019.

O formato seguirá uma estrutura semelhante ao MSI 2021, onde o torneio contará com uma fase de grupos, fase rumble e fase eliminatória. A invasão russa da Ucrânia impediu a LCL de participar do evento deste ano. Isso significa que um grupo da fase de grupos contará com apenas três equipes em vez de quatro.

A fase de grupos será disputada de 10 a 15 de maio, onde seis equipes avançarão para a fase rumble de 18 a 22 de maio. Depois, as quatro melhores equipes se classificarão para a fase eliminatória, onde as quatro melhores equipes jogarão séries melhor de cinco de 27 a 28 de maio para se classificar para a grande final em 29 de maio.

Fase de grupos: 10 de maio a 15 de maio

Fase Rumble: 18 de maio a 22 de maio

Semifinais da fase eliminatória: 27 de maio a 28 de maio

Finais: 29 de maio

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 30 de março.