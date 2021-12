O vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds, canta ‘Enemy’ perfeitamente na fila do LoL

Oh miséria. Todo mundo quer ser companheiro de equipe do Imagine Dragons no LoL.

Imagine ter seu próprio concerto de Arcane pessoal enquanto espera na fila por uma partida de League of Legends. Isso é precisamente o que o criador de conteúdo Drew “Midbeast” Timbs experimentou durante uma recente transmissão ao vivo.

O vocalista da banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, estava presente no chat de voz do criador de conteúdo e, enquanto os dois esperavam para entrar em uma partida de LoL, ele começou a cantar alguns versos de “Enemy”. A música de abertura da série Arcane conta atualmente com mais de 160 milhões de reproduções no Spotify e é apenas um dos sucessos da banda a ter alcançado tais números.

Enquanto o Midbeast chamava Reynolds de “talento” no clipe, o cantor começou a cantar o refrão de “Enemy”, com tons baixos profundos e notas agudas surreais que os fãs de League e Arcane começaram a reconhecer. Enquanto Reynolds encantava seus companheiros de equipe e o público ao vivo do Midbeast, ele, inconscientemente ou não, fez uma escolha mais do que perfeita ao escolher Vi como seu campeão para o jogo.

Como outros membros de sua banda, Reynolds não é estranho ao LoL, tendo jogado antes mesmo de escrever e cantar “Warriors”, o hino do Campeonato Mundial de 2014. Em uma entrevista para o LoL Esports, Reynolds explicou como toda a banda estava viciada no jogo e como eles jogavam toda vez que tinham a chance entre um show e outro. Ele até disse que eles estavam atrasados ​​no palco uma vez “literalmente apenas devido ao fato de que estávamos jogando um jogo de League of Legends“.

Os fãs do LoL tiveram que esperar apenas sete anos antes de ouvir o Imagine Dragons colaborar com a Riot Games em outra música. Agora eles estão todos esperando pelo retorno de Arcane com a segunda temporada já anunciada para 2021, esperando que a banda se envolva novamente.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 22 de dezembro.