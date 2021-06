O que é Letalidade em League of Legends?

Existem muitas estatísticas em League of Legends, incluindo Dano de Ataque, Poder de Habilidade, Aceleração de Habilidade e muito mais. Cada campeão tem seu próprio conjunto de estatísticas que deseja priorizar para a máxima eficiência, e uma das principais estatísticas do arquétipo do assassino é a letalidade.

Esta estatística foi introduzida durante a pré-temporada de 2017 para substituir a penetração de armadura flat, que se tornou um problema com itens que permitiam aos campeões facilmente criar uma bola de neve fora de controle. Em vez de ignorar a armadura, o que a penetração da armadura flat fazia antes, a letalidade é um efeito de escala que depende do nível do jogador.

A fórmula para calcular quanta armadura você vai ignorar é: penetração da armadura flat = letalidade × (0,6 + 0,4 × nível ÷ 18) .

Como resultado, no nível um, você sempre terá pelo menos 60% da penetração da armadura flat que o item oferece. Conforme você sobe de nível, você receberá uma parte da segunda equação de 0,4 multiplicada pelo seu nível e dividida por 18. Essa estatística acumula-se aditivamente e não pode reduzir a armadura de um alvo abaixo de zero.

Letalidade é a estatística irmã da penetração da armadura bônus e é aplicada ao alvo após a penetração da armadura bônus. Em um cenário onde você teria 20 de penetração de armadura flat de letalidade e 30 de penetração de armadura bônus, o alvo estaria perdendo 30 de sua armadura, antes de perder a quantidade de 20 flat. Com 200 de armadura, por exemplo, o alvo seria reduzido para 140 pela penetração da armadura bônus e então para 120 pela penetração da armadura flat.

A estatística é útil para campeões assassinos que querem criar uma bola de neve, já que aumentará seu dano no início por uma boa margem, ao mesmo tempo em que aumenta ao longo do jogo quanto mais níveis você ganha. Alguns atiradores de DdA como Senna, Draven, Jhin e Varus podem se beneficiar muito com essa estatística se conseguirem ficar à frente na rota. Como a maioria dos campeões da rota inferior tem uma pequena quantidade de armadura base, você pode puni-los com bastante força e garantir uma boa transição para o meio do jogo.

Embora a letalidade seja uma ótima estatística e possa ajudá-lo em jogos para criar bola de neve, ela não é tão eficiente contra campeões que constroem muita armadura. Em tais cenários, conseguir itens de letalidade pode não ser a melhor escolha. Comprar penetração de armadura bônus será muito mais eficiente, pois você irá ignorar mais armadura em comparação com a letalidade.