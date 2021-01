O que é a Ruína em League of Legends?

Os fãs de League of Legends ainda estão entusiasmados depois que a Riot Games revelou Viego como o mais novo campeão a se juntar à crescente lista de personagens do jogo na manhã de hoje. Mas há um grande acontecimento na história do jogo que deve ser entendido antes de mergulhar na história do Rei Destruído: O que é a Ruína?

A ruína é um evento que trouxe algumas das criaturas mais perigosas ao mundo de Runeterra. Essa catástrofe mágica transformou pessoas nos campeões que são hoje, incluindo Kalista, Thresh, Hecarim e Viego, e também criou a região das Ilhas das Sombras. Mas o que causou a Ruína em primeiro lugar?

Imagem via Riot Games

Há muito tempo, existiu um império que ninguém consegue se lembrar. Muitos jogadores do LoL conhecem Kalista, que era uma orgulhosa general e sobrinha do esquecido rei do império, Viego. Ela viveu por um código de honra e serviu ao trono real com lealdade inabalável, até mesmo salvando a vida do rei quando seus inimigos tentaram envenená-lo.

Infelizmente, o veneno que deveria matar o rei foi redirecionado para a rainha. Nenhum dos sacerdotes e cirurgiões do império poderia salvá-la, então Kalista foi enviada para encontrar uma cura. Ela finalmente encontrou as Ilhas Abençoadas, que eram uma terra de magia abundante com um povo de estudiosos iluminados.

Imagem via Riot Games

Kalista implorou aos guardiões das Ilhas Abençoadas e eles permitiram que ela trouxesse a rainha para suas terras para que ela pudesse ser curada nas Águas da Vida. Mas, nesse ínterim, a dor de Viego fez com que ele se enfurecesse contra quem parecia se opor a ele. Quando a rainha finalmente morreu, sua dor se transformou em ódio intenso.

Quando Kalista voltou, ela percebeu que a cura que encontrou era inútil agora que a rainha havia morrido. Hecarim e Viego a fizeram liderar a frota do império para as Ilhas Abençoadas de qualquer maneira. Mas quando os mestres negaram seu apelo para ressuscitar sua rainha, o rei ficou indignado. Kalista se recusou a atacar os guardiões das ilhas e foi morta por Hecarim como resultado.

Enquanto o exército de Viego saqueava a cidade, o rei foi até as Águas da Vida e colocou o cadáver de sua esposa no poço. Mas quando ela se levantou, ela foi transformada em uma criatura semelhante a um zumbi monstruoso que implorou para morrer. Em seu horror, o rei usou um feitiço para destruir as vidas de ambos para que pudessem ficar juntos pela eternidade. O feitiço teve sucesso, mas devido ao número de artefatos mágicos armazenados na ilha, seu efeito foi amplificado a um grau assustador.

Uma explosão de magia rasgou as Ilhas Abençoadas, destruindo tudo em seu rastro e transformando as Ilhas Abençoadas em uma terra escura e sem esperança que agora é conhecida como Ilhas das Sombras. A explosão também criou a Névoa Negra, que passou a consumir e transformar tudo que toca em mortos-vivos, incluindo Kalista, Hecarim, Thresh e, claro, Viego.

Agora, Viego vasculha a terra, corrompendo tudo o que toca. As forças de Runeterra terão que se unir para tentar sobreviver e derrotar o Rei Destruído de uma vez por todas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de janeiro.