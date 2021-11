O primeiro ato de Arcane é um começo brilhante para uma história dolorosa e comovente entre as irmãs e a região mais dicotômicas do LoL

Os fãs do LoL e os fãs do cinema em geral encontrarão algo maravilhoso nas chamas e na fúria desta estreia da série.

Até onde você irá para proteger sua família? Algumas pessoas estão dispostas a lutar, enquanto outras até morrerão por elas. Mas às vezes, a noção de família pode ser um pouco mais complicada do que apenas o sangue correndo em suas veias.

A primeira incursão da Riot Games nas telinhas chegou com a estreia de sua série animada da Netflix, Arcane, e a questão mencionada é o que impulsiona tantos dos personagens principais durante o primeiro ato explosivo e de partir o coração da série.

Arcane se passa no mundo fictício de Runeterra e, mais especificamente, nas regiões de Piltover e Zaun. Essas cidades gêmeas são igualmente impressionantes em cultura, diversidade e oportunidades. Mas a primeira é banhada em luz dourada, luxos e estatura, enquanto a outra é um espelho escuro cheio de crime, lixo tóxico e sombras em todos os cantos. Separadas, mas sinônimas, você não pode mencionar uma cidade sem a outra porque elas estão intimamente ligadas.

Imagem via Riot Games

Dentro do show, as duas histórias principais são fáceis de acompanhar: Entre o brilho de Piltover, dois cientistas ambiciosos estão tentando encontrar uma maneira de aproveitar a energia volátil da magia para ajudar sua sociedade a se mover ainda mais longe no futuro como líderes do mundo que conhecem. Nas ruas sombrias de Zaun, duas irmãs crianças de rua e sua família improvisada procuram garantir um futuro melhor para si mesmas, enquanto lutam com as suas próprias vidas diárias e os demônios dentro delas.

Agora, uma das primeiras perguntas que as pessoas perguntam sobre Arcane é se elas precisam pesquisar sobre League of Legends ou jogar. A resposta é um retumbante não. Há muito o que curtir em Arcane, seja você um fã obstinado ou alguém à procura de outro programa para escolher em sua lista da Netflix.

Screengrab via Riot Games / Netflix YouTube

Para os jogadores, há tantos aspectos que você apreciará em termos do que a Riot fez para ajudar a trazer a história de Runeterra à tona. Das muitas odes aos elementos do jogo e aos campeões familiares ganhando vida na tela, os entusiastas de longa data do LoL encontrarão muitos momentos para sorrir. Se você está vindo para este universo cego, no entanto, as coisas serão tão emocionantes quanto. Por exemplo, a maioria dos jogadores do LoL está familiarizada com os personagens de Vi e Jinx e apreciará o mergulho profundo na história das duas irmãs mais icônicas do jogo.

Mas, para os recém-chegados, você é jogado em um momento crucial entre duas personagens principais intrigantes, à medida que seu relacionamento evolui e cresce a partir das decisões que tomam e do ambiente ao seu redor. É uma história que é facilmente incorporada e não deve fornecer muitos pontos de interrogação quando você a assiste pela primeira vez. Arcane é feito para qualquer um, sem necessidade de pré conhecimento.

“Welcome to the Playground”

Imagem via Riot Games

Quando lidamos com ficção, apenas os melhores contadores de histórias podem imergir seus espectadores nas vidas que criaram para a tela.

Em Arcane, mesmo que eles estejam cercados por magia e monstros, os personagens e seus apuros ainda trazem um lado relacionável ao qual muitas pessoas podem se conectar e sentir empatia. Por exemplo, Vi, nossa heroína de cabelo rosa e mão pesada, está lidando com as responsabilidades de um adulto sendo ainda muito jovem. Ao mesmo tempo, ela também está tentando forjar uma vida melhor para ela, sua irmã Powder e o resto de sua família, embora pareça quase impossível.

Powder está lutando contra a insegurança enquanto falha em mostrar seu valor entre as pessoas com quem ela se preocupa continuamente. No final, ela e os espectadores chegam a uma conclusão esmagadora de que, às vezes, decisões ruins não valem as boas intenções. Jayce e Viktor, por outro lado, querem mudar seu mundo para melhor e também procuram provar que são maiores do que as expectativas da sociedade.

Screengrab via Riot Games / Netflix YouTube

O mundo dentro da série pode ser um lugar místico, mas os problemas pelos quais esses personagens estão passando são familiares para muitas pessoas em um nível pessoal. Seja a Powder batendo em sua cabeça enquanto ela busca freneticamente em sua mente por uma maneira de ajudar sua família ou os gritos mudos de Vi enquanto ela perde seus entes queridos, essas cenas apertam seu coração quando você começa a entender por que elas foram levadas ao extremo de suas ações no final do primeiro ato.

Em três episódios, a equipe de Arcane criou um lindo aperitivo para os telespectadores prepararem sua paleta para a variedade de sabores que chegará nas próximas duas semanas. Os fãs passaram por uma infinidade de emoções ao longo de 120 minutos.

Começamos a série com uma introdução sombria e melancólica, encontramos empolgação enquanto o grupo de Vi e Powder atravessavam a cidade, sentimos pavor durante a escuridão, momentos taciturnos com Silco e, finalmente, experimentamos a desolação absoluta quando o relacionamento das duas irmãs foi destruído nos momentos finais do episódio três.

Como o Homem de Ferro da Marvel ou o Homem de Aço da DC, todo universo cinematográfico memorável tem seu local de nascimento. As pessoas não sabiam disso na época, mas aqueles pedaços de filme foram o ponto de partida para algumas das maiores sagas que vimos em nossas telas. Agora, a Riot tem a oportunidade de reunir os blocos de construção para criar seu próprio reino cinematográfico para desafiar os gigantes da indústria. Mas primeiro, devemos ver se Arcane pode continuar a brilhar depois de uma estreia tão incrível.

Com a animação brilhante do Fortiche Studios preparando o palco para este conto cativante, as cortinas foram finalmente abertas e as luzes estão mais brilhantes do que nunca enquanto nos preparamos para o show que pode definir o tom para futuros projetos da Riot que virão. Vai ser difícil esperar até o próximo ato começar em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de novembro.